Napadi na Kijev se vrstijo #vŽivo

Rusija je sinoči napadla Kijev s 15 križarskimi raketami in 18 iranskimi brezpilotnimi letali šahed, so sporočili iz generalštaba ukrajinske vojske.

Po vsej Ukrajini se je ponoči oglasil alarm zaradi ruskih raketnih napadov, nekaj ur po napadu pa so ga odpravili za večji del države, vključno z glavnim mestom Kijevom. Za prebivalci ukrajinske prestolnice je namreč še ena nemirna noč. Rusi so izvedli serijo napadov, na Kijev so izstrelili 15 križarskih raket in 18 iranskih brezpilotnih letal, poročanje generalštab ukrajinske vojske navajajo ukrajinske oblasti.

Kijevski župan Vitalij Kličko je dejal, da niso zabeležili nobenega klica reševalnim službam.

Medtem je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na vrhu evropske politične skupnosti v Moldaviji zaveznike pozval, naj jim, dokler v Ukrajino ne prispejo bojna letala, pošljejo več raketnih sistemov Patriot.

"Če bi obstajali drugi sistemi, ki bi nas lahko zaščitili pred kakršnimkoli sodobnim ruskim zlom, bi govorili tudi o njih," je dejal Zelenski. Ob tem se je zahvalil zaveznikom za močno podporo glede pošiljanja bojnih letal in urjenja ukrajinskih vojakov, a tudi pozval voditelje številnih držav, naj Ukrajini pošljejo več obrambnih sistemov.

Od začetka maja je Rusija izvedla približno dvajset napadov z raketami in droni na ukrajinska mesta. Ukrajina vselej trdi, da njena obramba sestreli večino ruskih raket in dronov.

Ruski guverner: Ukrajinci so nas napadli z droni

Tudi Rusi poročajo o napadih z droni. Ruski sistem protiletalske obrambe je nad zahodno regijo Kursk sestrelil več ukrajinskih brezpilotnih letal, trdi ruski guverner Romano Starovojt.

Kursk je severno od Belgoroda, ki so ga Ukrajinci po trditvah Rusov že napadli. Guverner Belgoroda Vjačeslav Gladkov pravi, da so bili napadi na Belgorod sestavljeni predvsem iz topništva in minometov, Ukrajinci so po njegovih navedbah poškodovali ceste, lastnino in vozila.

Rusi poročajo tudi o obstreljevanju vasi v regiji Brjansk na zahodu države. Tam naj bi ukrajinske sile zažgale hišo, vendar ni bil nihče poškodovan, je za Telegram sporočil regionalni guverner Aleksander Bogomaz. Pozneje je dodal, da je bila napadena še ena vas v isti regiji in da so tam zažgali še eno hišo. Ruski uradniki so sicer poročali o okrepljenih napadih iz severne Ukrajine.