Bela hiša opozarja Ukrajino #vŽivo

Administracija ameriškega predsednika Joeja Bidna je Ukrajino posvarila pred uporabo njene opreme za napade na cilje v Rusiji, je za CNN povedal tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost Bele hiše John Kirby . "Bili smo zelo jasni, da želimo, da Ukrajina lahko brani svojo zemljo, svoje ozemlje. Napadli so jih, imajo pravico do obrambe. Vendar smo bili tudi jasni, da ne želimo videti, da bi ta vojna eskalirala dlje od tega," je pojasnil Kirby.

Administracija ameriškega predsednika Joeja Bidna je Ukrajino posvarila pred uporabo njene opreme za napade na cilje v Rusiji, je za CNN povedal tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost Bele hiše John Kirby.

"Še enkrat smo zelo jasno povedali Ukrajincem, kakšna so naša pričakovanja glede napada na Rusijo, ne želimo ga spodbujati ali omogočiti, prav gotovo ne želimo, da bi bila kakršnakoli oprema, izdelana v ZDA, uporabljena za napad na rusko zemljo," je dejal Kirby.

Po njegovih besedah so od Ukrajincev dobili zagotovila, da bodo upoštevali njihove želje: "Bili smo zelo jasni, da želimo, da Ukrajina lahko brani svojo zemljo, svoje ozemlje. Bili so napadeni, imajo pravico do obrambe. Vendar smo bili tudi jasni, da ne želimo videti, da bi ta vojna eskalirala dlje od tega," je zaključil tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost Bele hiše.

Ukrajinske vojaške oblasti poročajo o novih raketnih napadi na glavno mesto Kijev. Rusi so v zgodnjih jutranjih urah izstrelili več raket, a ukrajinska zračna obramba deluje, so še sporočili.

"Povečana grožnja pred raketnimi napadi, a zračna obramba v regiji deluje," je sporočila kijevska regionalna vojaška uprava v sporočilu na Telegramu. Podrobnosti o škodi še ni, prav tako ni podatkov o morebitnih žrtvah. Kijevske oblasti so sporočile, da je mestna zračna obramba čez noč odvrnila vse ruske napade na prestolnico.

Vodja kijevske mestne vojaške uprave Sergij Popko je na Telegramu dejal, da so napad izvedli strateški bombniki Tu-95 Tu-95MS iz regije Kaspijskega morja, verjetno s križarskimi raketami X-101/555.