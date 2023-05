Rusko obrambno ministrstvo je v sredo sporočilo, da je njihova ladja črnomorske flote Ivan Kurs uspešno odbila napad treh ukrajinskih plovil brez posadke. Objavili so tudi videoposnetek uničenja enega od plovil, ki je bilo sodeč po eksploziji do vrha naloženo z eksplozivi. Toda v javnosti je pred nekaj urami zaokrožil videoposnetek, po katerem je mogoče sklepati, da je eden od ukrajinskih čolnov vendarle dosegel in trčil v ladjo Ivan Kurs.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva



18.15 Objavljen je bil videoposnetek trka plovila v rusko ladjo Ivan Kurs

16.32 Rusija bo izgnala še pet švedskih diplomatov

11.17 Prigožin: Wagner v Bahmutu začel predajati položaje ruski vojski

10.21 Rusija prijela Ukrajinca, ki naj bi načrtovala napade na nuklearke

8.45 Zelenski: To bo eden najmočnejših signalov, da je Rusija izgubila

7.00 Nemirna noč v Kijevu: Rusi izvedli nov množični napad z droni

18.15 Objavljen je bil videoposnetek trka plovila v rusko ladjo Ivan Kurs

Videoposnetek, ki se je danes pojavil na več kanalih v komunikacijski aplikaciji Telegram in zaokrožil po Twitterju, je sestavljen iz kolaža dveh videoposnetkov domnevno ukrajinskih plovil brez posadke, ki sta imeli na krovu kameri. S prvega videoposnetka je razvidno, da plovilo pluje proti ladji Ivan Kurs, ta pa strelja proti plovilu, drugi kader pa prikazuje plovilo, ki se ladji Ivan Kurs povsem približa, prenos slike pa je nato prekinjen, domnevno zaradi trka plovila v ladjo.

Videoposnetek po mnenju številnih komentatorjev in analitikov vojne na Twitterju pod vprašaj postavlja sredine trditve ruskega obrambnega ministrstva, da je ladja Ivan Kurs uničila tri ukrajinske tako imenovane kamikaze pomorske drone brez posadke, ki so pluli proti ladji. Rusi so sicer objavili posnetek uničenja zgolj enega plovila, ki je po zadetku z ladjinim orožjem silovito eksplodiralo, kar verjetno pomeni, da je bilo do vrha naloženo z eksplozivom.

To je sredin videoposnetek, ki ga je tiskovnim agencijam razposlalo rusko obrambno ministrstvo:

The extent of the damage (if any) is unclear, but judging by the footage of the USV that was destroyed, it carried a serious explosive charge.pic.twitter.com/0yPJwE1Qdl — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 25, 2023

Nekateri na Twitterju zaradi današnjega videoposnetka, ki domnevno prikazuje trčenje kamikaze čolna v ladjo Ivan Hurs, že vlečejo vzporednice z lanskim brodolomom bojne ladje Moskve, ponosom ruske črmomorske mornarice, ki je na Črnem morju potonila 14. aprila lani.

Ukrajinske oblasti so takrat zatrdile, da so Moskvo zadeli z raketo R-360 Neptun, Kremelj pa je navedbe Kijeva označil za laž in pojasnil, da je požar na ladji povzročil eksplozijo streliva, ladja pa naj bi nato potonila zaradi nemirnega morja. Dan po brolodomu Moskve je Rusija z balističnimi raketami sicer napadla tovarno Luch Design v Kijevu, kjer proizvajajo prav rakete Neptun.

Da je bila ladja Moskva skoraj zagotovo tarča rakete Neptun, zadeli naj bi jo dve, so kasneje potrdili tudi mnogi zahodni analitiki, a tudi izrazili mnenje, da ladja najverjetneje ni potonila zaradi zadetkov z raketama, Moskva naj bi jih namreč bila zmožna vzdržati precej več, temveč zaradi slabe usposobljenosti posadke na izredne razmere.

16.32 Rusija bo izgnala še pet švedskih diplomatov

Rusija bo izgnala še pet švedskih diplomatov in zaprla svoj generalni konzulat v Göteborgu ter švedski generalni konzulat v Sankt Peterburgu, je danes sporočilo rusko zunanje ministrstvo. Ob tem je pojasnilo, da je ukrep odgovor na izgon petih ruskih diplomatov iz Švedske konec aprila. V Stockholmu so potezo označili za obžalovanja vredno.

Zunanje ministrstvo v Moskvi je danes sporočilo, da so švedsko veleposlanico v Rusiji Maleno Mard že obvestili o povračilnih ukrepih zaradi "konfrontacijske usmeritve" njene države. "Sprejeta je bila odločitev o razglasitvi petih švedskih diplomatov za nezaželene osebe," so sporočili z ministrstva.

Dodali so, da bo od 1. septembra naprej zaprt tudi generalni konzulat Rusije v švedskem Göteborgu, do takrat pa bo moral prenehati delovati tudi švedski generalni konzulat v Sankt Peterburgu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Rusija je izgon diplomatov napovedala po tem, ko so švedske oblasti konec aprila izgnale pet ruskih diplomatov zaradi "dejavnosti, ki niso združljive" z njihovim diplomatskim statusom. To je bil po mnenju Moskve "odkrito sovražen korak Stockholma", ki je še dodatno zaostril že tako slabe dvostranske odnose.

11.17 Prigožin: Wagner v Bahmutu začel predajati položaje ruski vojski

Ruska najemniška vojaška skupina Wagner je začela umikati svoje sile iz Bahmuta na vzhodu Ukrajine in tamkajšnje položaje predajati rednim ruskim enotam, je danes dejal vodja Wagnerja Jevgenij Prigožin. V soboto je zatrdil, da so njegove enote po dolgotrajnih bojih zavzele mesto, kar pa so v Kijevu zanikali.

"Umikamo enote iz Bahmuta," je dejal Prigožin v danes objavljenem videoposnetku, na katerem je v polni bojni opremi in se med drugim pogovarja z več člani Wagnerja. "Od danes ob petih zjutraj do 1. junija bo večina enot razporejenih v tabore v zaledju. Svoje položaje predajamo ruski vojski," je povedal.

"Vojski predajamo položaje, strelivo in vse preostalo," je Prigožin še dejal v videoposnetku, objavljenem na družbenih medijih.

Prigožin je dodal, da bi nekatere Wagnerjeve sile lahko ostale, če bi redne enote ruske vojske naletele na težave, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Wagnerjeve sile so v preteklih mesecih vodile napade za zavzetje Bahmuta, kjer so potekali najdaljši in najbolj krvavi spopadi od začetka vojne v Ukrajini.

Skupina Wagner in ruska vojska sta konec preteklega tedna sporočili, da je Bahmut padel, medtem ko je Ukrajina zatrdila, da njene enote še vedno nadzirajo enega od predelov opustošenega mesta in da se boji nadaljujejo. Prigožin je takrat tudi napovedal, da bo do 1. junija položaje Wagnerja v Bahmutu predal ruski vojski.

10.21 Rusija prijela Ukrajinca, ki naj bi načrtovala napade na nuklearke

Ruska varnostna služba FSB je danes sporočila, da so prijeli Ukrajinca, ki naj bi načrtovala napade na jedrske elektrarne v Rusiji. Cilj teh napadov naj bi bil povzročiti resno gospodarsko škodo Rusiji, izjavo FSB povzemajo ruske tiskovne agencije. Ruske oblasti so napade pripisale ukrajinskim obveščevalcem.

"Diverzantska skupina ukrajinske zunanje obveščevalne službe je v začetku maja poskušala razstreliti približno 30 daljnovodov jedrskih elektrarn v Leningradu in Kalininu", da bi zaustavila jedrske reaktorje v elektrarnah, je sporočila FSB.

Cilj je bil povzročiti "resno gospodarsko škodo Rusiji in škodovati njenemu ugledu", so dodali po poročanju ruskih tiskovnih agencij.

Skupini je uspelo razstreliti "steber, ki je nosil visokonapetostni vod, in postaviti mine v še štiri stebre, ki nosijo visokonapetostne vode iz jedrske elektrarne Leningrad".

Eksploziv so postavili tudi v bližini sedmih stebrov, povezanih z jedrsko elektrarno Kalinin, poročanje povzema francoska tiskovna agencija AFP.

FSB je sporočila, da išče tretjega moškega z ukrajinsko-ruskim državljanstvom, ter dodala, da so na domovih osumljencev in njihovih domnevnih sostorilcev našli 36,5 kilograma eksploziva in okoli 60 detonatorjev. Aretirali so tudi dva Rusa, ki naj bi trojici pomagala.

V preteklih dneh so tudi iz ruske regije Belgorod, ki leži ob meji z Ukrajino, poročali o napadih domnevnih proukrajinskih sabotažnih skupin, pri čemer naj bi ruske sile po navedbah Moskve skupino uničile in ubile več kot 70 njenih borcev. Spopadi so zahtevali žrtve med civilisti, več ljudi je bilo ranjenih.

8.45 Zelenski: To bo eden najmočnejših signalov, da je Rusija izgubila

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da dajejo od sebe vse, kar lahko, da bi skrajšali dobavni rok za nova zahodna letala. Zelenski je v nočnem nagovoru dejal, da bo prvo ukrajinsko bojno letalo F-16 "eden najmočnejših signalov, da je ruski teror izgubil".

"Delamo vse, kar je v naši moči, da skrajšamo čas dobave novih in močnih letal z ukrajinskimi piloti na nebo Ukrajine. Prvi ukrajinski F-16 bo eden najmočnejših signalov, da je Rusija izgubila zaradi lastne agresije ter da postaja vedno šibkejša in vse bolj izolirana. To bo signal, da je ruski terorizem izgubil, naš svet, ki temelji na spoštovanju neodvisnih narodov in pravici narodov do izbire lastne poti, pa preživel," je povedal Zelenski.

7.00 Nemirna noč v Kijevu: Rusi izvedli nov množični napad z droni

Ponoči se je v Kijevu spet oglasil alarm za zračni napad. Rusi so ukrajinsko prestolnico že 12. v tem mesecu napadli iz zraka, a je zračna obramba množični napad odbila, je sporočil vodja civilne in vojaške uprave Kijeva Sergij Popko. "Angeli varuhi Ukrajine agresorju niso dali možnosti. Vse drone je naša protiletalska obramba sestrelila," je povedal Popko. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da Rusija še naprej terorizira Ukrajino z nočnimi napadi, in dodal, da so ukrajinski sistemi zračne obrambe uničili 36 dronov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vojaška uprava Kijeva je sporočila, da je zračna obramba prestolnice odbila še en množični napad ruskih brezpilotnikov. Gre za že 12. napad v tem mesecu, v katerem je Rusija Kijev spet napadla iz zraka, je na Telegramu zapisal Sergij Popko, vodja civilne in vojaške uprave Kijeva, ter dodal, da je zračno alarmiranje v mestu trajalo več kot tri ure. "Po prvih podatkih so v tem napadu sodelovala brezpilotna letala tipa šahid," je dejal.

"Angeli varuhi Ukrajine agresorju niso dali možnosti. Vse drone, ki so leteli proti Kijevu, je naša protiletalska obramba sestrelila," je dodal Popko in spomnil, da so podoben napad na mesto Rusi izvedli pred štirimi dnevi.

Moskva "še naprej terorizira Ukrajino" in je ponoči izstrelila 36 dronov, je ob tem na Telegramu sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. "Nobeden od njih ni dosegel svojega cilja," je dodal in se zahvalil ukrajinski zračni obrambi.

Ponoči se je zračni alarm oglasil tudi v drugih mestih, na primer v Harkovu na vzhodu in v Černivcih na zahodu, so sporočile oblasti.