Dodik na srečanju s Putinom: Rusija je bila prisiljena v operacijo v Ukrajini

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik se susreo sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

“Nismo dozvolili da se donese formalna odluka u BiH o sankcijama Rusiji. Zbog toga smo bili izloženi pritiscima zapada”, kazao je Dodik pic.twitter.com/WqJD1tlKsH — Istraga.ba (@IstragaB) May 23, 2023

"Hvaležni smo vam za vaše nevtralno stališče do dogodkov v Ukrajini. Le takšno stališče lahko pripelje do neke pozitivne odločitve. V vsakem primeru pa smo hvaležni za vašo zadržanost," je dejal Putin po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa.

Dodik: Ne bomo del histerije, ki se ustvarja

Predsednik Republike Srbske, ene od dveh entitet v Bosni in Hercegovini, je na pogovorih dejal, da si Banjaluka želi sodelovanja z Rusijo na gospodarskem področju in da "ne sledi politiki, ki ima za cilj prevaliti krivdo samo na eno stran konflikta v Ukrajini", poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

"Mislimo, da je bila Rusija, ki se je vztrajno borila za svoj varnostni okvir in poskušala zagotoviti ta jamstva že prej, preprosto prisiljena v zvezi s to vojaško operacijo," je dejal Dodik. Poudaril je, da je tudi Republika Srbska izpostavljena številnim pritiskom.

"Nismo dovolili sprejetja formalne odločitve o sankcijah proti Ruski federaciji in smo bili zaradi tega izpostavljeni različnim oblikam pritiska svojih zahodnih partnerjev v obliki sankcij in ustavitev nekaterih projektov in programov. Vendar smo se odločili, da ne bomo del histerije, ki se ustvarja, ampak da ponudimo priložnost, da se to vprašanje reši med Rusijo in Ukrajino," je dodal.