Janković znova na obisku pri človeku, "ki je na isti avtoritarni poti kot Putin"

Данас сам имао радни ручак са Зораном Јанковићем, великим пријатељем Републике Српске. Разговарали смо о могућностима још веће сарадње словеначких и предузећа из Српске. pic.twitter.com/uIwWzg5JjJ — Милорад Додик (@MiloradDodik) March 29, 2023

Kot je v sredo na Twitterju objavil Dodik, sta z Jankovićem na delovnem kosilu govorila o možnostih večjega sodelovanja med podjetji iz Slovenije in Republike Srbske.

Blinken: Dodik gre po isti poti kot Putin

Ameriški zunanji minister Antony Blinken je sicer predsednika Republike Srbske in voditelja bosanskih Srbov Milorada Dodika v sredo na Twitterju primerjal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Zapisal je, da Dodikovi napadi na osnovne pravice in svoboščine kažejo na to, da hodi po isti avtoritarni poti kot Putin.

Milorad Dodik’s attacks on basic rights and freedoms in Republika Srpska show he is on President Putin’s authoritarian path. @StateDept, represented by Amb. Murphy, continues to advocate for the democratic and prosperous future that all citizens of Bosnia and Herzegovina deserve. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 29, 2023

Vlada Republike Srbske je namreč prejšnji četrtek sprejela odločitev o prekinitvi sodelovanja z veleposlaništvoma ZDA in Združenega kraljestva v Bosni in Hercegovini zaradi njunega "protidaytonskega delovanja". Na ameriški ambasadi so odločitev označili za še en korak po nevarni poti, ki jo je izbral predsednik te entitete Milorad Dodik.

"Vlada Republike Srbske meni, da se veleposlaništvi ZDA in Velike Britanije ne smeta vmešavati v notranje zadeve drugih držav, kar se nanaša tudi na BiH, v kateri so oni samo diplomatski predstavniki," piše v izjavi za javnost, objavljeni na spletni strani vlade s sedežem v Banjaluki.

Tako ZDA kot Velika Britanija so v preteklosti proti Dodiku uvedle sankcije zaradi podpiranja secesionističnih politik, s katerimi naj bi ogrožal uresničevanje daytonskega sporazuma, ki je leta 1995 končal vojno v BiH in vzpostavil zdajšnjo državno ureditev.

Dodik napovedal prepoved vstopa v šole pripadnikom skupnosti LGBTIQ+

V Republiki Srbski bodo v prihodnjih mesecih sprejeli zakon, s katerim bodo pripadnikom skupnosti LGBTIQ+ prepovedali vstop v izobraževalne ustanove, je poleg tega prejšnji teden napovedal predsednik te entitete Milorad Dodik. To je obljubil po tem, ko so aktivisti skupnosti napovedali kazensko ovadbo proti Dodiku zaradi spodbujanja k sovraštvu in nasilju, poroča STA.

"Republika Srbska bo v prihodnjih mesecih sprejela zakon, ki bo članom skupnosti LGBTIQ+ prepovedal vstop v vrtce, šole in univerze. Ne bodo mogli delati, vstopati v ustanove ali širiti propagande," je napovedal Dodik.