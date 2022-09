Janković pred volitvami podprl Putinovega balkanskega zaveznika

Када имате пријатеља попут Зорана Јанковића онда знате да у политичке борбе улазите са најснажнијом могућом подршком!



Предсједник @MiloradDodik и градоначелник Љубљане Зоран Јанковић данас су разговарали о многим важним темама. pic.twitter.com/TYOs6MK7wn — СНСД (@SNSDDodik) September 4, 2022

"Verjamem, da bo zmagal in da bomo nadaljevali sodelovanje. Prijateljstvo se pokaže, ko je težko. Položaj v Evropi ni lahek," je po poročanju portala prijedor24h.net povedal Janković.

Na volitvah bodo izbirali kandidate na različnih ravneh oblasti

V Bosni in Hercegovini se je 2. septembra začela kampanja pred splošnimi volitvami 2. oktobra. Predsednik državne volilne komisije Suad Arnautović je pozval politike k upoštevanju volilnega zakona BiH in posebej izpostavil prepoved sovražnega govora. Na volitvah bodo izbirali kandidate na različnih ravneh oblasti v BiH. Volilna kampanja bo potekala do 1. oktobra zjutraj, ko se bo začel predvolilni molk, poroča STA.

Na volitvah 2. oktobra bodo državljani BiH lahko glasovali za člane predsedstva BiH, parlamenta BiH, parlamenta obeh entitet, Federacije BiH in Republike Srbske, ter člane skupščin v kantonih.

Kandidati za člane predsedstva BiH iz vrst Bošnjakov so Denis Bećirović, Mirsad Hadžikadić in aktualni član predsedstva Bakir Izetbegović. Kandidata iz vrst Hrvatov sta Borjana Krišto in Željko Komšić, ki Hrvate v predsedstvu zastopa zdaj. Za srbskega člana predsedstva se potegujejo Željka Cvijanović, Nenad Nešić, Mirko Šarović, Borislav Bijelić in Vojin Mijatović.

Milorad Dodik, ki je srbski član predsedstva BiH, bo kandidiral za predsednika Republike Srbske, za članico predsedstva BiH pa je podprl Cvijanovićevo, aktualno predsednico Republike Srbske.