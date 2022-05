Bo Dodik po navodilu Putina sprožil napad? Signali so skrb vzbujajoči!

"Signali, ki trenutno prihajajo z območij, kjer živijo Srbi ruske pravoslavne bratovščine, so skrb vzbujajoči. Poleg Srbije to velja tudi za BiH, Kosovo, Črno goro in Severno Makedonijo. Predvsem v delu BiH, kjer so večinoma Srbi," so za nemški časnik Der Spiegel povedali analitiki in dodali, da Milorad Dodik, srbski član predsedstva Bosne in Hercegovine, prejema redna strateška navodila ruskega zunanjega ministra Segeja Lavrova in ruskega veleposlanika Igorja Kalabuhova .

Republika Srbska je v nevarnosti za katastrofo, pišejo nemški mediji. Milorad Dodik namreč že mesece z blagoslovom Moskve krepi svoj dolgoletni projekt: ločitev RS od skupne države.

Natanko 30 let po izbruhu vojne v BiH, v kateri je življenje izgubilo okoli sto tisoč ljudi, se pojavljajo opozorila o novem oboroženem spopadu v nekdanji Jugoslaviji. Zajel bi lahko območje, ki se razteza od Moskve prek Beograda do Banjaluke, posebej izpostavljeno pa je po besedah generalnega sekretarja Nata Jensa Stoltenberga območje BiH.

Dodik je lik na Putinovi šahovnici, dela po navodilih iz Rusije

Nemški mediji se v svoji analizi sprašujejo, "ali si Vladimir Putin upa ponoviti model ukrajinskih 'Ljudskih republik' Donecka in Luganska na bosanskih tleh".

Opozarjajo, da RS od lanske jeseni, torej od Dodikovega ukaza, blokira večino skupnih institucij, razveljavljenih pa je bilo tudi več kot 200 zakonov. Ocenjujejo, da je cilj tega načrta uničiti Daytonski sporazum, ki je bil sklenjen ob koncu vojne, leta 1995.

"Dodik je le lik na veliki šahovnici Vladimirja Putina, a se je premaknil daleč na zahod. Od njegove pisarne do zunanje meje EU ni več kot 50 kilometrov," so še ocenili nemški analitiki in dodali, da se srbski ultranacionalist hvali, da je v stiku s šefom Kremlja. Redno namreč prejema strateška navodila ruskega zunanjega ministra Segeja Lavrova in ruskega veleposlanika Igorja Kalabuhova.

Izetbegović: Odnosi v BiH tako slabi, da volilna reforma ni mogoča



Vodja Bošnjakov v Bosni in Hercegovini Bakir Izetbegović je v intervjuju za TV Federacije BiH (FTV) dejal, da pričakuje še en poskus Evropske unije, da se spremeni volilni zakon v BiH, a je po njegovem mnenju to trenutno nemogoče. Za slabe odnose je okrivil vodjo Hrvatov v BiH Dragana Čovića in vodjo Srbov v BiH Milorada Dodika. Čoviću je očital sodelovanje s srbskim članom predsedstva BiH Miloradom Dodikom, ki po njegovih besedah ne neha groziti z razkolom BiH.



Izetbegović je še pojasnil, da so pogajanja o volilni reformi propadla, ker hrvaška stran ni privolila v zmanjšanje vloge parlamentarnih domov narodov, ki bi po ocenah SDA morali varovati samo vitalne nacionalne interese, ne pa biti še eno zakonodajno telo, posebno v Federaciji BiH.



"Morali bodo odstopiti od teh mehanizmov blokade," je še dejal in dodal, da bi svoje težnje morali omejiti na zaščito hrvaškega telesa, ne pa na dominacijo.



Splošne volitve v BiH bodo 2. oktobra, čeprav hrvaški in srbski predstavniki menijo, da trenutna volilna zakonodaja brez spremembe zakona ne omogoča pogojev za normalno izvedbo volitev, in grozijo z bojkotom.

Tudi Vučić je reden Putinov gost

Časnik piše tudi o srbskem predsedniku Aleksandru Vučiću. Kot so zapisali, tudi on vzdržuje intenzivne stike s Kremljem in je reden Putinov gost. "Vučić je znan po tem, da je velik mojster v tem, da se izogiba jasnim odgovorom. Učinkoviti avtokrat s trdno roko in skrbno diferencirano politiko neodločenosti vodi svojo državo," menijo analitiki.

"Srbija je kandidatka za članstvo v Evropski uniji, a to predsednika ne odvrne od spogledovanja s Kremljem, hvaležnosti srbsko-kitajskega prijateljstva in prodaje v Washingtonu kot edinega sidra stabilnosti na Balkanu," so dodali.

Navedli so, da je veliko odvisno tudi od ponovno izvoljenega francoskega predsednika Emmanuela Macrona. On bo odločil, ali bo francoskemu predsedstvu EU v preostalih dveh mesecih uspelo pospešiti integracijo v EU, pospešiti pristopna pogajanja z Albanijo in Severno Makedonijo, doseči napredek glede Kosova. Odločilno bo, kako in kdaj se bo EU odzvala na napetosti v svojem neposrednem sosedstvu. Tudi za Kremelj," trdijo nemški analitiki.

Srbsko-kitajsko prijateljstvo

V nemškem časniku so se dotaknili tudi Kitajske in njene povezanosti s Srbijo. "Kitajska sredi vojne v Ukrajini Srbijo oskrbuje s sodobnim sistemom zračne obrambe. V Beogradu je sredi aprila pristalo šest ogromnih vojaških transportnih letal, ki so jih javnosti prvič predstavili v soboto. "To je bila prva dobava kitajskih protiletalskih raket v Evropo in videti je bilo kot prikaz pekinških sil proti Natu. Vzbujala so bojazen, da bi Kitajska lahko oborožila Balkan med ukrajinsko vojno," ocenjujejo analitiki, čeprav na kitajskem zunanjem ministrstvu trdijo, da operacija nima nobene zveze s trenutnimi razmerami, torej z vojno v Ukrajini.

"Srbija ne želi biti več le gospodarska, ampak tudi vojaška sila. S Pekingom že leta gojijo dobre odnose, zato so srbske sosede in Evropska unija vse bolj nervozne, še bolj pa so nervozne, ker je Beograd v stiku z Moskvo."

Da se Srbija ne bo odrekla Rusiji, je razvidno tudi iz dejstva, da še vedno ni odkrito obsodila ruske invazije na Ukrajino. V Varnostnem svetu ZN je Srbija sicer trikrat glasovala proti Moskvi, a le zaradi pritiska Evrope. Poleg Belorusije je edina evropska država, ki se ni pridružila mednarodnim sankcijam.