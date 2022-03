To je razlog, zakaj Putin morda ne bo hotel dregniti v Bosno in Hercegovino

"Ne vemo, kaj bodo Rusi naredili glede Bosne in Hercegovine. Osebno menim, da je ne bodo izkoristili za še en konflikt, ni pa nič izključeno. Geopolitični položaj je namreč takšen, da je Bosna in Hercegovina že obkrožena z državami Nata. Na jugu je Grčija, tam so še Črna gora, Albanija in tisoč kilometrov dolga meja s Hrvaško," pravi nekdanji visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini (BiH) Valentin Inzko.

Inzko nam je povedal, da je bila v obdobju njegovega mandata v Bosni in Hercegovini pozornost svetovne javnosti usmerjena na druge konflikte. "Čeprav se sliši absurdno, lahko govorimo o tekmovanju konfliktov. Nekateri konflikti so starejši od bosanskega, recimo tisti v Kašmirju, drugi pa večji, kot na primer na Bližnjem vzhodu. So pa tudi novejši, recimo v Venezueli in Libiji. V tej primerjavi je bila Bosna v ozadju," je izpostavil.

Kaj je povedal v kabinetu Angele Merkel?

Kot je dejal, je v obdobju opravljanja funkcije v BiH večkrat obiskal glavna evropska mesta, od tega je bil štirikrat v kabinetu nekdanje nemške kanclerke Angele Merkel, kjer jih je vedno prosil, naj več pozornosti posvetijo Bosni in Hercegovini. Inzku se namreč zdi absurdno, da sta nekdanja nemška zunanja ministra Heiko Maas in Sigmar Gabriel obiskovala Mali, kjer ima sicer nemška vojska svoje enote, nista pa bila v BiH.

"Seveda je vprašanje, ali bi kaj spremenila, vendar je Bosna v Evropi. Zelo je pomembno, da se zavzamemo za njo, saj se naša varnost začne na Balkanu. Za Poljake sta seveda bolj pomembni Belorusija in Ukrajina, za nas v Sloveniji in Avstriji pa je pomembnejši Balkan. Če bo Balkan miren in stabilen, bo to tudi bolje za naše države in Evropo. Z napadom na Ukrajino vidim in čutim, da se je zdaj tudi zanimanje za Balkan povečalo, saj se govori, da bi lahko bila BiH kolateralna škoda, tako kot recimo Moldavija ali Gruzija. Prišlo je 500 novih Euforjevih vojakov iz različnih držav, včeraj so priletela tudi italijanska letala. Hvala bogu, da ima Nato v BiH še vedno mandat," je pojasnil.

"Razločevati moramo med ruskim političnim vrhom in vodstvom v Republiki Srbski na eni strani ter navadnimi ljudmi na drugi. V Rusiji imam kar nekaj prijateljev. To so dobri ljudje. Nekateri so znani po vsem svetu, od šahistov, baletnikov do matematikov, ampak seveda nimajo vpliva na vodstvo, ki sprejema svoje določitve, zato prebivalstva in ruskega vodstva ne smemo metati v isti koš," pravi Valentin Inzko. Foto: Reuters

"Dodik je človek brez hrbtenice"

O povezavah predsednika Republike Srbske Milorada Dodika s Putinovim režimom pa je dejal: "Dodik je človek brez hrbtenice. On se enkrat obrača enkrat tako, drugič drugače. Če pomislimo samo na to, da je v preteklosti priznal genocid v Srebrenici, zdaj pa pravi, da ga ni bilo. Poleg tega je govoril, da treba vojne zločince Radovana Karadžića in Radka Mladića izročiti sodišču v Haagu, zdaj jih ima pa za velike heroje. On je stalno menjal svoj položaj kot nekakšen kameleon. Enako bi lahko storil tudi tokrat, vendar je bil še pred nekaj dnevi na telefonu z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom. Ti stiki torej še obstajajo."

"Ne vemo, kaj bodo Rusi naredili glede Bosne in Hercegovine. Osebno menim, da je ne bodo izkoristili za še en konflikt, ni pa nič izključeno. Geopolitični položaj je namreč takšen, da je Bosna in Hercegovina že obkrožena z državami Nata. Na jugu je Grčija, tam so še Črna gora, Albanija in tisoč kilometrov dolga meja s Hrvaško," še pravi.

Ob tem je kljub temu poudaril, da nikoli ne moremo vedeti, ali ima Rusija kak namen delati težave in ustvarjati napetosti v BiH, pri čemer po njegovih besedah ni nujno, da bi Rusija sama priznala Republiko Srbsko, temveč bi to lahko naredila republika Lugansk, Doneck ali pa Južna Osetija. Na to Inzko sicer ne računa, a te možnosti ne izključuje.

"Nekateri bi si želeli še več Euforjevih vojakov"

"Ljudi razumem, da jih je strah vojne, vendar je ravno včeraj Eufor patruljiral po različnih mestih v BiH, kar je po eni strani povzročilo začudenje, po drugi pa je to ljudi tudi pomirilo, saj so videli, da Natov in Euforjev mandat v BiH še velja in da so pripravljeni zaščititi teritorialno celovitost in suverenost BiH s svojo mednarodno prisotnostjo. Nekateri bi želeli še več teh vojakov. Bomo videli, kako se bo vse razvijalo. Videli bomo tudi, ali bodo v BiH prišle nove države, na primer Nemčija, ki je tam že bila. To bodo pokazali naslednji dnevi in tedni," je še povedal Inzko in sklenil:

"Razločevati moramo med ruskim političnim vrhom in vodstvom v Republiki Srbski na eni strani ter navadnimi ljudmi na drugi. V Rusiji imam kar nekaj prijateljev. To so dobri ljudje. Nekateri so znani po vsem svetu, od šahistov, baletnikov do matematikov, ampak seveda nimajo vpliva na vodstvo, ki sprejema svoje določitve, zato prebivalstva in ruskega vodstva ne smemo metati v isti koš."