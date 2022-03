Veleposlaniki v podporo Ukrajini: Vsak od nas lahko pomaga #video

Vrstijo se pobude v podporo Ukrajini in njenim državljanom, ki že 14. dan zapored branijo svojo domovino. V videosporočilu so podporo Ukrajini izrazili tudi veleposlaniki v Sloveniji.

"Kot diplomati imamo tukaj vlogo, a vsi lahko pomagamo kot posamezniki," so izpostavili in ljudi pozvali, naj Ukrajini pomagajo s humanitarnimi donacijami.

Tudi če ne morete prispevati, je simbolična podpora pomembna. Zato dodajte svoj glas in recite: "PODPIRAMO UKRAJINO." Tako kot so to, vsak v svojem maternem jeziku, storili veleposlaniki.

On behalf of foreign Ambassadors in Slovenia: we can all help. We stand with Ukraine. 💪 🇺🇦 #StandWithUkraine #PodpiramoUkrajino pic.twitter.com/woIZ1RfMXG