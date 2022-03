Zelenski: Namesto humanitarnih koridorjev smo dobili tanke, rakete in mine #vŽivo

Ruski veleposlanik pri ZN Vasilij Nebenzija je ob koncu zasedanja Varnostnega sveta o Ukrajini dejal, da bo Rusija danes ob 8. uri zjutraj po srednjeevropskem času prekinila sovražnosti in odprla humanitarne koridorje za evakuacijo civilnega prebivalstva mest Kijev, Černigov Sumi in Mariupol. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je skoraj istočasno na ukrajinski televiziji povedal, da je Ukrajina namesto humanitarnih koridorjev od Rusije v ponedeljek dobila tanke, rakete in mine.

Rusija je po ponedeljkovem tretjem krogu pogajanj z Ukrajino sporočila, da je pripravljena v Kijevu in okolici, Harkovu, Mariupolu, Sumiju in Černigovu danes od 10. ure po moskovskem času (8. ure po srednjeevropskem času) znova razglasiti prekinitev ognja oziroma "režim tišine", namenjen evakuaciji civilistov po humanitarnih koridorjih. Rusi so namreč v ponedeljek Ukrajincem ponujali koridorje za evakuacijo v Rusijo ali Belorusijo. "To je navaden cinizem z ruske strani, ki išče propagandno zmago," je ob predlogu dejal Zelenski.

Nebenzija je ob tem zagotovil, da Ukrajincev ne bodo silili, da gredo v Rusijo. "Ponujena je evakuacija do mest zahodno od Kijeva in na koncu se bodo ljudje sami odločili kamor želijo biti evakuirani," je dejal Rus.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je skoraj istočasno na ukrajinski televiziji dejal, da je Ukrajina namesto humanitarnih koridorjev od Rusije dobila v ponedeljek tanke, rakete in mine.

"Minirali so celo ceste, ki so bile dogovorjene poti za dostavo hrane in zdravil otrokom v Mariupolu," je dejal Zelenski, ki ostaja v Kijevu med bojem proti okupatorju.

Zagotovil je, da se ukrajinska armada 12. dan vojne bori naprej in povzroča boleče izgube sovražniku.

Ukrajinci naj bi ubili ruskega generala Gerasimova

Ukrajinska vojaška obveščevalna služba je sporočila, da je bil v bojih okrog Harkova ubit 45-letni ruski general Vitalij Gerasimov, sicer veteran bojev v Čečeniji in Siriji. Leta 2014 je sodeloval tudi v ruski okupaciji polotoka Krim.

Rusija novice še ni komentirala, če je resnična, pa je to že drugi ruski general, ki ga je doletela smrt med napadom na Ukrajino. Prvi, ki je končal kariero v Ukrajini je bil general Andrej Suhovecki, poveljnik ruske 7. zračne divizije, ki je prav tako v veteran bojev v Siriji.