Gari Kasparov je prst uperil neposredno v krovne športne organizacije

Nekdanji svetovni prvak v šahu Gari Kasparov je ostro pokritiziral tesne stike, ki jih mednarodne športne organizacije gojijo z diktatorji z vsega sveta. "Nisem navijač gospoda Bacha in drugih funkcionarjev, pa naj bo to Mok ali Fifa, ker imajo vsi posredne in neposredne stike s Putini tega sveta," je v televizijski oddaji Sportschau povedal Rus.

Kot je še dejal Kasparov, se je mnogo lažje pogajati z diktatorji, kot pa športu zagotoviti podporo v nemškem ali pa britanskem parlamentu. "Zato, da dobiš denar od Putina, bi bila lahko dovolj že skupna večerja."

Kasparov je prst uperil neposredno v krovne športne organizacije in ocenil, da je dodelitev olimpijskih iger in svetovnih prvenstev Rusijo še podkrepila na njeni poti v agresijo. Ob tem je pozval politiko, naj si po ruski agresiji na Ukrajino zastavi vprašanje, kako ravnati s športnimi zvezami, ki so hote ali nehote postale "orodje v vladavini diktatorjev".

Vladimir Putin Foto: Guliverimage

Kasparov trdi, da je Putin okrog sebe zgradil največjo mrežo agentov in lobistov v zgodovini

Vse od olimpijskih iger leta 1936 v Berlinu so diktatorji širom sveta po oceni Kasparova športne dogodke videli kot način, da popravijo svoj ugled v javnosti. "Putin se je le držal učbenika in ga optimiziral, saj ima več denarja kot vsak diktator v preteklosti," je še dejal 58-letni šahist.

Kasparov trdi, da je Putin okrog sebe zgradil največjo mrežo agentov in lobistov v zgodovini, ki pa se je z enotnim nastopom in sankcijami Zahoda na rusko agresijo v Ukrajini podrla. "Zelo pomembno je, da se to ne bo nikoli več ponovilo. Putin nam je pokazal, kako se lahko mednarodne športne dogodke in organizacije izkoristi za dosego lastnih načrtov. In niso samo tragični dogodki v Ukrajini tisti, ki bi morali prebuditi javnost."