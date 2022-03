Nekdanji nogometnik zveznik roti: "Odprite svoja srca za ljudi

Za pomoč ukrajinskim beguncem je na italijanski televiziji v nedeljo v oddaji Che tempo che fa zaprosil tudi nekdanji ukrajinski nogometni zvezdnik Andrij Ševčenko. "Odprite svoja srca za ljudi in moj narod, ki vašo pomoč nujno potrebujejo," je Italijane pozval nekdanji zvezdnik Milana.

"Imam veliko sorodnikov, ki so ostali v Ukrajini in vsak dan se slišim z njimi. Zelo me skrbi njihova odločitev, da bodo ostali v Ukrajini. Pripovedujejo mi o bombardiranju mest. Ustaviti moramo orožje in poiskati diplomatsko rešitev za izhod iz te vojne," je še dejal nogometaš.

Foto: Guliverimage

"Šport ima veliko moč in lahko pošlje mirovno sporočilo v številne države. Ukrajina želi biti del Evrope in to je bila odločitev našega naroda," je sklenil Ševčenko, ki se je na Apeninskem polotoku preizkusil tudi v vlogi trenerja in nazadnje vodil ekipo iz Genove.

