Slavni dirigent svari: Ruska kultura ni enako kot ruska politika

"Ruska kultura ni enako kot ruska politika. Politiko moramo jasno in glasno obsoditi ter se enotno odmakniti od nje. Ne smemo pa dovoliti lova na čarovnice, uperjenega proti ruskim ljudem in kulturi," je v nedeljo ob dobrodelnem koncertu, s katerim so v berlinski državni operi zbirali sredstva za pomoč Ukrajini, dejal dirigent in vodja omenjene berlinske institucije Daniel Barenboim.

Zvezdniški dirigent Barenboim, čigar stari starši ukrajinskih in beloruskih korenin so v začetku 20. stoletja bežali pred antisemitskimi pogromi, je občinstvu na nedeljskem koncertu dejal, da ga je šokiralo, da so v Italiji odpovedali simpozij o Dostojevskem, ker je ta bil Rus, in da so na Poljskem prepovedali predvajanje vsakršne ruske glasbe.

Foto: Reuters

"Prepovedi in bojkoti, denimo ruske glasbe in literature, v raznih evropskih državah v meni vzbujajo najhujše asociacije," je po poročanju Reutersa izjavil Barenboim, potem ko je med koncertom dirigiral ob izvedbi ukrajinske nacionalne himne.

Odstopil glavni dirigent gledališča Bolšoj

Prav tako v nedeljo je z mesta glasbenega direktorja in glavnega dirigenta prestižnega moskovskega gledališča Bolšoj ter kot dirigent orkestra v Toulousu v Franciji odstopil Tugan Sohiev.

Zaradi zanj nesprejemljivega ultimata je odstopil glasbeni direktor in dirigent moskovskega gledališča Bolšoj. Foto: Reuters

Za to se je odločil po tem, ko so v Franciji od njega zahtevali, da obsodi rusko invazijo na Ukrajino. V daljšem zapisu na Facebooku je poudaril, da je s svojim delom, ki je segalo čez državne in nacionalne meje, vedno delal za mir.

"Nikoli nisem podpiral in vedno bom nasprotoval vsakršni vrsti konflikta," je zapisal, "zame je žaljivo in šokantno, da kdorkoli dvomi v mojo željo za mirom. A zdaj želijo, da eno od svojih glasbenih družin postavim pred drugo. Zahtevajo, da dam eni kulturni tradiciji prednost pred drugo. Ne morem izbirati med mojimi ljubimi ruskimi in ljubimi francoskimi glasbeniki, zato sem se odločil, da odstopim z obeh položajev."

Preberite še: