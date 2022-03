Vojna piše grozljive, a tudi lepe zgodbe. Dolgoletna partnerja in pripadnika teritorialne obrambe Lesija Ivaščenko in Valerij Filimonov sta si na eni izmed kontrolnih točk v Kijevu obljubila večno zvestobo.

Za nekaj trenutkov so bile grozote, ki se dogajajo v njuni domovini, pozabljene. Dolgoletna partnerja Lesija Ivaščenko in Valerij Filimonov sta v vojaški uniformi in s čeladama na glavah dahnila usodni da. Nevesta je nosila šopek in pod čelado pripeto vlečko. Njuni soborci so ju zasuli z rožami, odmevala je glasba, na obrazih svatov je bilo videti veselje.

Med svati sta bila tudi nekdanji boksarski šampion Vladimir Kličko in njegov brat Vitalij, sicer župan prestolnice. Obiskala sta kontrolno točko in ob praznovanju ljubezni čestitala mladoporočencema, poroča The Guardian.

Rusi še naprej oblegajo prestolnico ter napadajo območja okrog Kijeva in Černigova na severu države, Nikolajeva na jugu in Harkova, ki je za prestolnico Kijev drugo največje ukrajinsko mesto.