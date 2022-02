Ukrajinski par: namesto na medene tedne v vojno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Yaryna Arieva in Sviatoslav Fursin sta se poročila le nekaj ur po tem, ko so ruske vojaške sile napadle Ukrajino. Namesto na medene tedne sta mladoporočenca naslednji dan poprijela za orožje in se tako kot mnogi Ukrajinci odločila braniti svojo domovino.

21-letna Yaryna Arieva in in 24-letni Sviatoslav Fursin sta se nameravala poročiti maja, a sta zaradi napada ruskega predsednika Vladimirja Putina na Ukrajino in nepredvidljive prihodnosti poroko prestavila.

Usodni da sta dahnila le nekaj ur po ruski invaziji. "Samo skupaj želiva biti," sta za CNN povedala mladoporočenca.

Oba sta se pridružila obrambnim teritorialnim silam in tako kot drugi prostovoljci v roke dobila orožje. Trenutno pomagata v pisarni svoje politične stranke Evropska solidarnost: "Delamo vse, kar je v naši moči. Dela je veliko, a vseeno upam, da bo vse v redu," je povedala Arieva in dodala, da so puške dobili tudi nekateri civilisti, ki niso del obrambnih sil.