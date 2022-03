Vlada poziva lastnike nastanitvenih objektov naj jih ponudijo beguncem

Vladni urad za oskrbo in integracijo migrantov je objavil javni poziv, s katerim želi pridobiti informacijo o kandidatih, ki bi bili pripravljeni zagotoviti nastanitvene objekte za begunce iz Ukrajine. Nastanitveni objekti morajo obsegati najmanj 20 postelj, kopalnice pa so lahko skupne. Rok za prijavo je torek do 9. ure. Medtem je vrata svojih uradnih prostorov beguncem odprl tudi poljski predsednik Andrzej Duda.

Kot so zapisali na spletnih straneh vlade, morajo ponudniki opredeliti stroške najema, obratovalne in fiksne stroške, povezane z nastanitvijo, stroške čiščenja, priprave ali dostave obrokov v skupnih prostorih, zagotovitve posteljnine in brisač ter pranja brisač in posteljnega perila. Poleg tega morajo zagotoviti možnost uporabe pralnice najmanj dvakrat tedensko oziroma drugačno zagotovitev pranja oblačil nastanjenih. Druga možnost je, da naročnik zagotovi posteljnino in brisače, izvajalec pa zagotovi zadostno kapaciteto pralnice, da si perejo sami.

Na javni poziv se lahko prijavijo pravne osebe, ki izpolnjujejo v pozivu navedene pogoje. Prijavitelj vlogo predloži na obrazcu, ki je priloga javnega poziva najkasneje do torka do 9. ure, so še navedli v uradu.

Javni poziv za zagotavljanje nastanitvenih objektov za namen pomoči ob reševanju krize v 🇺🇦 Ukrajini.https://t.co/Ef4oGJrLFV — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) March 6, 2022

V Slovenijo še naprej prihajajo begunci iz Ukrajine. V nastanitvenem centru v Logatcu jih je zdaj 85, še več pa si jih namestitev išče pri sorodnikih in prijateljih, je za STA v soboto povedala direktorica urada za oskrbo in integracijo migrantov Katarina Štrukelj.

Poljski predsednik v svojih vilah nastanil begunce iz Ukrajine

Vrata svojih uradnih prostorov je beguncem odprl tudi poljski predsednik Andrzej Duda. Na pobudo poljske prve dame Agate Kornhauser-Duda v dveh predsednikovih uradnih vilah že nekaj dni bivajo begunci iz Ukrajine, je za poljsko tiskovno agencijo PAP povedal vodja predsednikovega urada Adam Kwiatkowski. Kmalu bo tam nastanjene begunce obiskala tudi predsednikova žena, je dejal.

Predsednik Duda ima ob predsedniški palači Belvedere v Varšavi na voljo še štiri vile, med drugim na polotoku Hel ob Baltskem morju in v zimskem športnem letovišču Wisla.

Po podatkih poljske mejne straže je od začetka ruske invazije na Ukrajino na Poljsko prispelo 922.400 beguncev.

Ukrajina z več kot 1,5 milijona beguncev najhitreje rastoča begunska kriza

Zaradi vojne v Ukrajini je to državo zapustilo že 1,5 milijona ljudi, je danes sporočil Visoki komisariat ZN za begunce (UNHCR). To je zdaj najhitreje rastoča begunska kriza v Evropi po drugi svetovni vojni, je na Twitterju zapisal visoki komisar ZN za begunce Filippo Grandi. "Če ta nesmiselni konflikt ne bo takoj končan, bo v prihodnjih dneh prisiljeno domove zapustiti še milijone ljudi," je opozoril UNHCR.

Največ ljudi se je iz Ukrajine doslej zateklo na Poljsko, kamor je po navedbah poljske mejne policije prispelo že skoraj milijon beguncev.

Z begunskim valom iz Ukrajine se soočajo tudi druge države. V Nemčijo je do danes prispelo najmanj 37.800 beguncev, kar je skoraj deset tisoč več kot dan prej, je sporočilo notranje ministrstvo v Berlinu.

"Ker ni nadzora na meji, je lahko število beguncev, ki vstopajo v Nemčijo, dejansko že veliko večje," je opozoril tiskovni predstavnik ministrstva.

V Moldavijo, eno najrevnejših evropskih držav z 2,6 milijona prebivalcev, se je od začetka ruske invazije na Ukrajino 24. februarja zateklo 230 tisoč beguncev. Od teh jih je 120 tisoč ostalo v državi, je na srečanju z ameriškim državnim sekretarjem Antonyjem Blinknom v glavnem mestu Kišinjov povedala premierka Natalija Gavrilita, ki je ZDA zaprosila za dodatno pomoč za begunce, poroča francoska tiskovna agencija AFP.