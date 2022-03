Ukrajinske oblasti potrdile slabo novico

Lokalne ukrajinske oblasti so potrdile, da so ruske sile prevzele nadzor v mestu Herson na jugu države. Nova eksplozija je odjeknila tudi v Kijevu. Od začetka ruske invazije na Ukrajino prejšnji teden je po navedbah Kijeva v državi umrlo najmanj 2000 civilistov. V to število niso všteti ubiti vojaki, so ukrajinske oblasti sporočile na Facebooku. Med umrlimi je tudi ukrajinska članica Ovsejeve opazovalne misije v Ukrajini Marina Fenina.

6.55 Ukrajinci potrdili: Rusi zavzeli Herson

Herson je prvo večje mesto, ki so ga od začetka invazije pred tednom dni zavzeli Rusi. Ti obenem nadaljujejo napade tudi na nekatera druga mesta. Iz Kijeva poročajo o več močnih eksplozijah.

Župan Hersona Igor Kolihajev je dejal, da so ruske enote vdrle v poslopje mestnih oblasti in uvedle nekatere omejitve, vključno z nočno prepovedjo gibanja. Župan je ruske vojake po lastnih besedah pozval, naj ne streljajo civilistov, prebivalce mesta pa, naj upoštevajo pogoje, ki so jih postavile ruske sile.

S tem naj bi med drugim omogočili, da bo "še naprej plapolala ukrajinska zastava". "Nismo imeli orožja in nismo bili napadalni. Pokazali smo, da poskušamo zavarovati mesto in se soočiti s posledicami invazije," je zapisal na Facebooku.

Dodal je, da imajo med drugim velike težave s pokopom umrlih, dostavo hrane in zdravil, pobiranjem smeti in odzivanjem na nesreče. Ruska vojska je zavzetje pristaniškega Hersona, mesta s približno 290 tisoč prebivalci, ki leži na obrežju reke Dneper ob njenem izlivu v Črno morje, naznanila že v sredo zjutraj.

Gre za strateško zelo pomembno mesto in zavzetje bi ruskim silam lahko močno olajšalo prodiranje v notranjost Ukrajine ter vzdolž obale v smeri zahoda proti Odesi. Hkrati nadzor nad Hersonom pomeni nadzor nad oskrbovalnimi potmi za ukrajinsko vojsko.

Eksplozija je odjeknila tudi v bližini osrednje železniške postaje v Kijevu. Križarsko raketo je sestrelila ukrajinska zračna obramba, je sporočil svetovalec ukrajinskega notranjega ministrstva Anton Heraščenko. Del raketnih razbitin je zadel ogrevalno cev, kar je povzorčilo eksplozijo, je Heraščeno zapisal v Facebook objavi in dodal, da bi bile žrtve in škoda grozljive, če ruske rakete ne bi uspeli sestrelili in bi zadela središče ukrajinske prestolnice.

0.52 V obstreljevanju Harkova ubita tudi sodelavka Ovseja

V ruskem obstreljevanju ukrajinskega mesta Harkov je v torek umrla tudi ukrajinska sodelavka Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse), so v sredo sporočili iz Ovseja.

Ukrajinka Marina Fenina, ki je bila članica Ovsejeve opazovalne misije v Ukrajini, je bila ubita, medtem ko je skušala priskrbeti zaloge za svojo družino.

Predsedujoči Ovseju, poljski zunanji minister Zbigniew Rau in generalna sekretarka organizacije Helga Schmid sta izrazila sožalje družini pokojne in tudi članom opazovalne misije Ovseja. Fenino sta označila za cenjeno članico misije.

23.17 Ukrajina poroča o več kot 2000 mrtvih civilistih

Med mrtvimi je tudi deset reševalcev, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V luči trajajočih spopadov so ukrajinske oblasti posvarile, da vsaka ura terja življenja otrok, žensk in braniteljev.

Združeni narodi so kasneje sporočili, da je v Ukrajini od začetka ruske invazije do torka opolnoči umrlo 227 civilistov, še 525 pa jih je bilo ranjenih. Med smrtnimi žrtvami je tudi 13 otrok.

Pojasnili so, da je večina žrtev umrla med uporabo eksplozivnega orožja z velikim vplivom, vključno z obstreljevanjem težkega topništva in raketnimi sistemi, ter v letalskih napadih.

Visoki komisariat ZN za človekove pravice je sporočil, da so številke v resnici verjetno veliko višje.

Čeprav je število podcenjeno, pa je že višje od števila žrtev med civilisti, ki so jih ZN zabeležili na konfliktnem območju na vzhodu Ukrajine med letoma 2012 in 2018.

Rusija je pretekli četrtek napadla Ukrajino, od takrat so po navedbah ukrajinskih reševalcev pogasili več kot 400 požarov, ki so izbruhnili kot posledica ruskega obstreljevanja. Na varno pa so prepeljali 500 ljudi, so še zapisali na Facebooku.