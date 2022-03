V Logatcu že 68 otrok beguncev iz Ukrajine

68 otrok iz Ukrajine je že v nastanitvenem centru za begunce v Logatcu, ki so otroci nogometaši, stari od 11 do 17 let, je potrdila direktorica urada za migrante Katarina Štrukelj. Po poročanju portala 24ur.com bodo več informacij sporočili popoldne. Vlada, kjer so na ponedeljkovi dopisni seji sprejeli sklep o ustanovitvi nastanitvenega centra za begunce iz Ukrajine v Logatcu, je odločila, da bo ta v delih prostorov uprave za zaščito in reševanje.

Osebe, ki bodo nastanjene v nastanitvenem centru v Logatcu, bodo imele pravico do nastanitve in prehrane ter materialne oskrbe, ki obsega obleko, obutev in higienske potrebščine. Državljani Ukrajine imajo pravico do nujnega zdravstvenega varstva. Osebe, ki ne bodo nastanjene v nastanitvenem centru, pa bodo imele pravico do denarne pomoči, so še sporočili po seji vlade.

V Slovenijo so sicer že prispeli prvi begunci iz Ukrajine, kjer poteka ruska vojaška invazija. Bilo naj bi jih okoli deset, nekaj od njih je nastanjenih v Velenju, nekaj pa v Logatcu.

Vlada je danes vzpostavila vladni klicni center, kjer bodo strokovnjaki z različnih področij nudili informacije o pomoči, ki jo Slovenija nudi državljanom iz Ukrajine, so sporočili iz urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov. Klicni center bo deloval vse dni v tednu od 8. do 18. ure. Za klice iz Slovenije je na voljo brezplačna telefonska številka 080 41 42, medtem ko je za klice iz tujine na voljo telefonska številka +386 1478 7530. Urad je vzpostavil tudi poseben elektronski poštni naslov info.ukrajina@gov.si. Aktualne informacije in kontaktne številke pa so objavljene tudi na spletni strani gov.si v slovenskem, angleškem in ukrajinskem jeziku, so sporočili.

Kot je povedal minister za obrambo Matej Tonin, naj bi bilo v posebnem centru v Logatcu za begunce iz Ukrajine na voljo 300 mest, ministrstvo za delo pa je lociralo 80 različnih mest za otroke, ki bi morda prišli v Slovenijo brez staršev. Ustanovljena je tudi posebna skupina, v kateri aktivno sodelujejo predstavniki ministrstva za obrambo in kjer urejajo vse potrebno za sprejem beguncev.