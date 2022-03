Tudi kontroverzni ruski bankir stopil na stran Ukrajine

Oleg Tinkov, nekdanji lastnik kolesarske ekipe Tinkoff, je še eden v vrsti ruskih oligarhov, ki so obrnili hrbet ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu in se postavili na stran Ukrajine.

Oleg Tinkov, 54-letni ruski bankir in nekdanji lastnik kolesarske ekipe Tinkoff-Saxo, za katero sta dirkala tudi Peter Sagan in Alberto Contador, je svoje stališče proti ruski invaziji na Ukrajino opisal na družbenih omrežjih.

"V Ukrajini vsakodnevno umirajo nedolžni ljudje. To je nepredstavljivo in nesprejemljivo. Vlade bi morale denar vlagati v zdravljenje ljudi, v financiranje raziskav zdravljenja rakavih obolenj, ne pa v vojno. Smo proti vojni," je zapisal na Instagramu.

Tinkov se je tako pridružil vrsti ruskih premožnežev, ki so v preteklih dneh javno kritizirali ruski napad na Ukrajino.

"V naši družinski fundaciji Tinkov Family Foundation se trudimo, da rešujemo življenja bolnikov s krvnim rakom. Kupujemo medicinsko opremo, izobražujemo medicinske sestre in pomagamo graditi centre za transplantacijo. Sam sem bil v zadnjih dveh letih že dvakrat skoraj na drugi strani in se dobro zavedam, kako krhko je življenje. In vem, da je samo eno," je zapisal in dodal protivojni ključnik #nowar.

Peter Sagan je bil poleg Alberta Contadorja eden glavnih akterjev kolesarske ekipe Tinkoff. Foto: Guliverimage

Tinkov je obogatel prav v času vladavine ruskega predsednika Vladimirja Putina. Odprl je serijo pivovarn, restavracij in verigo zamrznjene hrane, potem pa s podporo ameriške finančne skupine Goldman Sachs ustanovil lastno banko Tinkoff Bank. Ko je ta leta 2013 postala javna, je bilo premoženje Tinkova vredno okoli osem milijard dolarjev, on pa eden najbogatejših ruskih podjetnikov.

Leta 2012 je prodrl še v svet kolesarstva. Iz ekipe je izplačal Bjarneja Riisa in ekipi nadel svoje ime. Iz kolesarstva se je umaknil leta 2016.

Tinkov se je pozneje zapletel v spor z ameriško davčno agencijo in zbolel za levkemijo. Od takrat je izgubil velik del svojega bogastva. Pri reviji Forbes danes njegovo vrednost ocenjujejo na nekaj manj kot milijardo dolarjev.