Shod v podporo Ukrajini: zbrane nagovoril tudi premier Janša #vŽivo

Ob 17. uri se je na Kongresnem trgu v Ljubljani začel shod v podporo Ukrajini. Zbrane bodo nagovorili predsednik vlade Janez Janša, obrambni minister Matej Tonin, minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek in predsednik državnega sveta Alojz Kovšca. Med govorniki sta tudi ukrajinski veleposlanik v Ljubljani Mihajlo F. Brodovič in predsednik društva Ljubljana-Kyiv Jevgenij Gorešnik. Dogajanje na Kongresnem trgu na Siol.net spremljamo v živo.

Zbrane je prvi nagovoril ukrajinski veleposlanik v Ljubljani Mihajlo F. Brodovič. "Do danes je bilo ubitih več kot dva tisoč civilistov. To je velika tragedija. Usoda Evrope se zdaj odloča v Ukrajini. Ukrajina je aktivirala svojo pravico do samoobrambe. Borili se bomo in branili našo domovino. Naše oborožene sile in naši ljudje izkazujejo junaštvo brez primere. Teritorialni obrambi se je pridružilo na več deset tisoč Ukrajincev. To kar se dogaja v Ukrajini je vojaški zločin, to je genocid nad ukrajinskim narodom. Računamo na ustrezen odziv mednarodne skupnosti," je dejal Brodovič.

Ob tem se je zahvalil svojim partnerjem, Sloveniji in predsedniku vlade za takojšen odziv ter ukrajinski skupnosti v Sloveniji za podporo. Zaključil je z besedami: “Z vašo pomočjo bomo posredovali resnico ruske vojne v Ukrajini in ne dvomim, da bomo zmagali.”

Kovšca: Zbrali smo se tudi zato, da se spominjamo leta 1991,ko se je isto dogajalo nam

“Danes smo tukaj zato, da izrazimo solidarnost z ukrajinskim ljudstvom, ki je žrtev kriminalnega dejanja. Dejanja agresije, zločina proti vsem mednarodnim dogovorom in vsem pravilom mednarodnih odnosov,” je povedal predsednik državnega sveta Alojz Kovšca in v nadaljevanju dejal, da smo se zbrali tudi zato, da se spominjamo leta 1991, ko se je isto dogajalo tudi nam: "Tukaj smo, da zavrtimo film zgodovine še malo v preteklost ter se spomnimo neke druge Evrope, ko je “drugemu diktatorju puščala proste korake in v strahu pred svetovno vojno dopuščala eno za drugo manjšo vojno ter se na koncu znašla v svetovni vojni."

Ukrajinec Hevka: Vi ste naš svetel zgled, kako je treba živeti in kako mora delovati država

"Smo zelo veseli in ponosni, da nas podpirate, razumete in nam želite pomagati. To nas navdihuje in mi, Ukrajinci, bi želeli biti taki, kot ste vi, Slovenci. Vi ste naš svetel zgled, kako je treba živeti in kako mora delovati država, ne glede na politične zadeve in težave," je za Siol.net povedal Andrija Hevka, organizator današnjega shoda v podporo Ukrajini.

Ob tem je dodal, da je bil izjemno presenečen nad množično udeležbo ljudi, ki so se prejšnji teden zbrali na shodu proti vojaški invaziji Rusije na Ukrajino na Prešernovem trgu. Udeležilo se ga je več kot sto protestnikov, številni so imeli s seboj ukrajinske zastave.