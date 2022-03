Zelenski: Zgodovina se ponavlja. Bombardirali so Babin Jar. #video

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sinoči na svojem uradnem profilu na Twitterju potrdil, da so ruske sile bombardirale Babin Jar, nekoč predmestje, danes pa mestni predel ukrajinske prestolnice, ki je nekoč povsem prikrival enega od največjih nacističnih pobojev v prvih letih druge svetovne vojne. Svojce žrtev vsaj toliko kot takratni poboj mori to, da je sovjetski režim vsa ta desetletja nacistična zlodejanja aktivno prikrival in zanikal. V spominskem središču so v obstreljevanju ruske sile ubile najmanj pet ljudi.

"Ti barbari znova pobijajo žrtve holokavsta," se je po napadu na Babin Jar oglasil vodja kabineta ukrajinskega predsednika Andrij Jermak, predsednik Volodomir Zelenski pa je tvitnil: "Vprašanje za ves svet: kakšen namen je reči 'nikoli več' že 80 let, če svet molči, ko bombo odvržejo na isto mesto v Babinem Jaru? Najmanj pet mrtvih. Zgodovina se ponavlja ..."

To the world: what is the point of saying «never again» for 80 years, if the world stays silent when a bomb drops on the same site of Babyn Yar? At least 5 killed. History repeating… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2022

Informacijo o bombardiranju je potrdil tudi vodja kabineta ukrajinskega predsednika Jermak. "Trenutno poteka močno bombardiranje. Projektil je zadel kraj, kjer se nahaja spominski kompleks Babin Jar! Še enkrat, ti barbari ubijajo žrtve holokavsta!" je zapisal na svojem Twitterju.

Just now, a powerful barrage is underway. A missile hit the place where Babyn Yar memorial complex is located! Once again, these barbarians are murdering the victims of Holocaust! — Andriy Yermak (@AndriyYermak) March 1, 2022

Judovske skupnosti zgrožene nad napadom

Napad na spominsko območje, kjer so med drugo svetovno vojno pobili na desettisoče Judov, so že obsodile judovske skupine in institucije po vsem svetu. Po podatkih zgodovinarjev so na tem mestu v dveh dneh ubili več kot 33 tisoč Judov. Poleg tega so se tam ves čas vojne dogajala množična streljanja, vključno z Romi in sovjetskimi vojnimi ujetniki.

V kolikšni meri je poškodovano spominsko središče, ni znano, se pa nahaja blizu glavnega radijskega in televizijskega stolpa v Kijevu, ki ga je zadel projektil.

Russian troops fired on the TV tower, near the Memorial complex #BabynYar.



Russian criminals do not stop at anything in their barbarism. Russia = barbarian. pic.twitter.com/MMJ6wSfpsS — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 1, 2022

Natan Šaranski, predsednik svetovalnega odbora spomenika in nekdanji sovjetski disident, je v izjavi dejal, da je ruski predsednik Vladimir Putin želel "izkrivljati resnico in manipulirati s holokavstom, da bi upravičil nezakonito invazijo na suvereno demokratično državo", zadnjo potezo Rusov pa označil za "popolnoma odvratno". "Simbolično je, da začne napadati Kijev z bombardiranjem Babinega Jara, največjega nacističnega pokola."

Majhno spominsko obeležje, ki pa zdaleč ni kos razsežnostim grozot

"Celo danes, ko v Babinem Jaru postopoma nastaja spominsko središče, med obiskom ni mogoče takoj dojeti, kaj se je tam dogajalo med letoma 1941 in 1943. Šele leta 1966 so postavili manjše spominsko obeležje, ki ni kos razsežnostim tamkajšnjih grozot," je ob nedavnem obisku Babinega Jara konec januarja pisal novinar Siol.net Srdjan Cvjetović.

Žrtve enega izmed najbolj krvavih nacističnih zločinov v tem delu sveta še vedno niso dočakale častitljivega spomina na svoj nesmiselni usodni konec.