Čečeni nameravali izvesti atentat na Zelenskega

Ukrajinske varnostne sile naj bi preprečile poskus atentata na predsednika Volodimirja Zelenskega potem, ko so dobile opozorilo od članov ruske varnostne službe, ki se ne strinjajo z napadom na Ukrajino, poroča ameriški medij Axios, ki se sklicuje na načelnika ukrajinskega sveta za nacionalno varnost in obrambo Oleksija Danilova. Iz mesta Žitomir v osrednji Ukrajini so v torek zvečer poročali o letalskem napadu, ki naj bi zahteval štiri smrtne žrtve, beloruski predsednik Aleksander Lukašenko pa je včeraj ukazal okrepitev beloruske vojske na meji z Ukrajino na jugu države, vojsko je poslal tudi na mejo s Poljsko. Kljub tej potezi, je zagotovil, da beloruska vojska ne bo sodelovala v napadu na Ukrajino. Po zadnjih infromacijah naj bi ruske sile zavzele Herson, v Harkovu pa so ponoči pristali ruski padalci. Tam potekajo boji, poročajao o žrtvah med vojaki in civilisti.

6.47 Ruske sile naj bi zavzele Herson, boji tudi v Harkovu

Ruske sile naj bi davi zasedle mesto Herson na jugu Ukrajine. Kot poroča britanski BBC, sicer ni jasno, kakšen je položaj v mestu, vendar pa od tam prihajajo informacije, da so na ulicah ruski vojaki. V Harkovu na vzhodu Ukrajine pa so ponoči pristali ruski padalci, v mestu potekajo boji.

Župan Hersona Igor Kolihajev je za lokalni radio povedal, da so ruske sile ponoči zavzele železniško postajo in pristanišče. "Boji se nadaljujejo in dogaja se zasedba našega mesta," je dejal po poročanju BBC.

Dodal je, da je umrlo precej ljudi, tako vojakov kot civilistov, predstavniki oblasti pa se trudijo ljudem pomagati, da bi se zatekli na varno.

Herson je mesto s tristo tisoč prebivalci, ki leži med mestoma Mikolajev in Nova Kahovka. Ruske sile na tem območju Ukrajine najhitreje napredujejo ter napadajo več mest. Iz Mikolajeva so so sicer sporočili, da je mesto še v ukrajinskih rokah.

Iz Harkova, ki je bil v torek tarča silovitega ruskega obstreljevanja, v njem je bilo uničeno tudi poslopje, v katerem je slovenski konzulat, pa poročajo, da so v mesto prišle ruske desantne sile. V mestu pa potekajo boji, Rusi so napadli tudi lokalno bolnišnico.

Predstavnik ukrajinskega notranjega ministrstva Anton Gerahčenko je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP dejal, da ni dela mesta, ki ga rusko topništvo še ni napadlo.

5.08 Ukrajinci naj bi preprečili atentat na Zelenskega

Oleksij Danilov je sporočil, da so jih člani ruske Zvezne varnostne službe (FSB), ki so proti vojni obvestili, da so atentat nameravali izvesti pripadniki posebnih enot Čečenije, ki pa so jih uničili še preden so lahko dosegli svoj cilj.

Zelenski od začetka ruskega napada na Ukrajino trdi, da ga želijo Rusi ubiti skupaj z družino. ZDA naj bi mu ponudile pomoč pri odhodu iz države, vendar je ostal in postal simbol odpora Ukrajincev proti ruski agresiji.

Danilov je sporočil, da so del čečenske enote uničili pri Gostomelu, drugi del pa je pod ognjem.

00.51 Letalski napad na ukrajinski Žitomir

V Žitomiru se je včeraj zvečer zgdil letalski napad, ki je zahteval štiri smrtne žrtve. Ruske rakete kalibr naj bi domnevno poškodovale številne stanovanjske stavbe in bolnišnico, poročanje ukrajinskih medijev povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Po besedah svetovalca ukrajinskega notranjega ministrstva Antona Geraščenka, ki se sklicuje na lokalne oblasti, so umrli štirje ljudje. Na videoposnetkih, ki so bili objavljeni na družbenih omrežjih, je videti goreče hiše in reševalce.

Nov letalski napad naj bi se po besedah Geraščenka zgodil tudi na mesto Harkov. Informacije ni bilo mogoče neodvisno preveriti.

Žitomir je približno 140 kilometrov zahodno od ukrajinske prestolnice Kijev.

Every day Putin takes up a new Ukrainian city for bombardment. Zhytomyr was burning tonight. Residential area. #PutinWarCriminal #PutinHitler pic.twitter.com/9YEw5ul6IP — olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) March 1, 2022

00.10 Lukašenko ukazal okrepitev ruske vojske na meji z Ukrajino

Odločitev, da Aleksander Lukašenko ne bo poslal vojakov v samo Ukrajino, je pojasnil z besedami: "To ni naša naloga."

Šesti dan ruskega napada na Ukrajino je Lukašenko na seji varnostnega sveta napovedal, da bo za varovanje juga države tja napotil pet taktičnih bojnih skupin z več sto vojaki ter oklepnimi vozili in topništvom. Helikopterji in bojna letala že varujejo južno mejo, je dodal.

Foto: Reuters "Pod nobenim pogojem ne smemo dovoliti invazije Natovih sil na belorusko ozemlje, niti najmanj operacije na našem ozemlju," je še dejal.

Beloruski predsednik je še dejal, da je ruskega predsednika Vladimirja Putina prosil za dodatne ruske protiletalske sisteme S-400, ki naj bi jih namestili na zahodni meji. Ti so že razporejeni ob južni meji z Ukrajino.

Lukašenko je minuli teden ruski vojski dovolil uporabo beloruskega ozemlja, da je ta lahko s severa napadla Ukrajino.