Ukrajinec Hevka za Siol: Tudi v Sloveniji nismo varni

Zelo računamo na vas, Slovenke in Slovence, na veliko podporo, so besede, s katerimi je ustanovitelj društva Ukrajincev v Sloveniji Andrija Hevka, pozval na jutrišnji shod v podporo Ukrajini, ki se bo ob 17. uri začel na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer bodo navzoče nagovorili premier Janez Janša, ukrajinski veleposlanik v Sloveniji Mihajlo Brodovič, predsednik državnega zbora Igor Zorčič, predsednik državnega sveta Alojz Kovšča, gospodarski minister Zdravko Počivalšek in še nekateri drugi.

"Smo zelo veseli in ponosni, da nas podpirate, razumete in nam želite pomagati. To nas navdihuje in mi, Ukrajinci, bi želeli biti taki, kot ste vi, Slovenci. Vi ste naš svetel zgled, kako je treba živeti in kako mora delovati država, ne glede na politične zadeve in probleme," je povedal Andrija Hevka, organizator jutrišnjega shoda v podporo Ukrajini in dodal, da je bil izredno presenečen nad množično udeležbo ljudi, ki so se prejšnji teden zbrali na shodu proti vojaški invaziji Rusije na Ukrajino na Prešernovem trgu. Udeležilo se ga je več kot sto protestnikov, številni so imeli s seboj ukrajinske zastave.

"Več Vukovarjev se bo zgodilo v Ukrajini"

Hevka je med drugim povedal, da ljudje iz Ukrajine množično odhajajo. "Ne upam si napovedati, koliko ljudi bo zapustilo državo, moram pa reči, da so se evropske države izkazale. Izredno toplo nas sprejmejo, med njimi tudi Slovenija, še posebej pa Poljska. V glavnem bežijo otroci in ženske, moški se borijo," je še dejal.

"Več Vukovarjev se bo zgodilo v Ukrajini. Putin se je zelo vštel, če je mislil, da nas bo kar tako pokoril. Njegov cilj je osvoboditev Ukrajine od Ukrajincev," je povedal Hevka, ki je prepričan, da se to mora zgoditi in da nimajo druge izbire.

"Kot ste se borili vi, se tudi mi. Mi smo v vojni že osem let in naj se ta agonija enkrat konča. Ali bomo sužnji ali pa svobodna država," je odločen.

Kibernetski napad in grožnje tudi v Sloveniji

Te dni je zaradi kibernetskega napada prenehala delovati spletna stran društva Ukrajincev v Sloveniji. "Uničili so dva tisoč člankov, v katerih je bilo zajeto pet let poročanja iz Ukrajine, in sicer tako v slovenščini kot tudi ukrajinščini.

"Tudi mene napadajo neznane osebe v mojem stanovanju. Ko sem bil izven doma, so trkali na vrata in grozili moji ženi," je dejal in poudaril, da "tudi v Sloveniji nismo varni".