Črne napovedi Američanov: bojijo se najhujšega

Ukrajinska vojska je za zdaj uspešno odbila napade ruskih kopenskih sil na Kijev in tako ovrgla napovedi ameriških obveščevalcev, da bo ukrajinska prestolnica padla v roke Rusov v enem do štirih dneh. A kljub temu se Američani bojijo, da bi lahko ruski predsednik Vladimir Putin ukazal še silovitejše napade in tako strl obrambo mesta.

"Rusija ima dovolj človeške in ognjene moči za zavzetje Kijeva, ne glede na to, kako močno se bodo Ukrajinci upirali. To sploh ni vprašanje," je za CNN povedal vir, povezan z ameriškimi obveščevalci.

Sledi drugi val napadov?

Kot še pravijo ameriški obveščevalni viri, Rusi v Ukrajino še niso poslali vseh svojih sil, ki so jih nakopičili ob meji. To Putinu omogoča, da bi se lahko odločil za "drugi val" napadov, v katerem bi Rusi izvedli obširne letalske napade ter uporabili tudi artilerijo in izstrelke dolgega dosega.

Poleg tega so Rusi zaradi trdne Ukrajinske obrambe in lastnih napak, ki so jih naredili, razočarani nad svojim napredkom, zato ameriški obveščevalci svarijo, da bi lahko spremenili taktiko ter okrepili napade.

Kijevu se medtem približuje dolg ruski vojaški konvoj, kažejo satelitski posnetki. Konvoj, ki je od ukrajinske prestolnice oddaljen okoli 25 kilometrov, naj bi bil dolg več kot 60 kilometrov, poročajo tuje tiskovne agencije. Zgodaj zjutraj so se po več ukrajinskih mestih znova oglasile sirene, poroča BBC.