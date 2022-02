CNN: Ruski vojaki zavzeli vojaško letališče pri Kijevu

Novinar CNN se je skupaj s snemalcem odpravil na letališče Antonov, ki so ga iz zraka zavzele posebne ruske padalske enote. Povedal je, da se je pogovarjal z nekaterimi ruskimi vojaki, med njimi tudi z ruskim poveljnikom, ki mu je povedal, da imajo pod nadzorom celotno letališče.

Breaking: @mchancecnn with Russian forces at the Antonov airport about 15 miles outside of Kyiv. "These troops you can see over here, they are Russian airborne forces. They have taken this airport" pic.twitter.com/SnvmwQ1GeA