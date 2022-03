Kijevu se bliža ruski vojaški konvoj, dolg več kot 60 kilometrov #vŽivo

Pregled ključnih dnevnih dogodkov v mednarodni politiki v povezavi z Ukrajino:



7.45 Kitajska začela evakuacijo svojih državljanov iz Ukrajine

7.21 Rusi obkolili mesto Herson

6.42 Kijevu se bliža dolg ruski vojaški konvoj

0.48 Rusija osamljena na zagovoru glede Ukrajine

0.34 Zelenski pozval h globalni prepovedi za ruska letala in ladje

0.30 Izredno zasedanje za končanje ruske invazije

0.20 V Ukrajini doslej umrlo več kot sto civilistov

7.45 Kitajska začela evakuacijo svojih državljanov iz Ukrajine

Kitajska je začela evakuacijo svojih državljanov iz Ukrajine, so danes poročali kitajski mediji. Evakuacijo je Peking začel iz skrbi za njihovo varnost zaradi ruske invazije na Ukrajino, kot tudi poročil o naraščajoči sovražnosti Ukrajincev do njih zaradi kitajske podpore Moskvi.

Iz prestolnice Kijev in pristaniškega mesta Odesa na jugu države so v ponedeljek evakuirali okoli 600 kitajskih študentov, je poročal državni časnik Global Times, ki je navedel podatke kitajskega veleposlaništva v Kijevu.

V sosednjo Moldavijo so jih prepeljali z avtobusi ob spremstvu predstavnikov veleposlaništva in policije. Danes bodo evakuirali še tisoč kitajskih državljanov, in sicer na Poljsko in Slovaško. Pomoč kitajskim državljanom bosta nudili tudi Madžarska in Romunija, so še sporočili z veleposlaništva.

Po podatkih Kitajske v Ukrajini dela in študira okoli 6.000 kitajskih državljanov.

7.21 Rusi obkolili mesto Herson

Ruske sile naj bi obkolile tudi mesto Herson na jugu Ukrajine, severno od polotoka Krim. Župan mesta Igor Kolihajev je na Facebooku zapisal, da so Rusi tik pred mestom.

"Na vpadnicah v Herson je ruska vojska postavila kontrolne točke. Težko je reči, kako se bodo zadeve razvijale," je zapisal in dodal: "Herson je ukrajinski. Herson bo vzdržal!"

Hostomel, northwest of Kyiv pic.twitter.com/OJMI7OBO1v — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) March 1, 2022

6.42 Kijevu se bliža dolg ruski vojaški konvoj

Konvoj, ki se bliža Kijevu, sega od letališča Antonov, ki je 25 kilometrov oddaljeno od središča Kijeva, do kraja Pribirsk na severu, je na podlagi svojih satelitskih posnetkov sporočila ameriška družba Maxar.

Kot je videti na posnetkih, so nekatera vojaška vozila v konvoju precej oddaljena drug od drugega, medtem ko so na nekaterih delih vozila zelo blizu ali vzporedno. Ob poti konvoja pa je opaziti goreče hiše.

Act now! Not much time to save ⁦@Ukraine⁩ from this ⬇️ #Russian convoy.



USA & #EU must bomb or drone strike immediately and eliminate the convoy line in one strike mission!



⁦@BBC⁩ ⁦@CNN⁩ ⁦@NPR⁩ pic.twitter.com/hAFrRiIiNo — cascadesmichele (@cascadesmichele) March 1, 2022

Posnetki ameriške družbe kažejo tudi novo kopičenje ruskih sil – helikopterjev in kopenskih vozil – v Belorusiji okoli 30 kilometrov od meje z Ukrajino, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruski konvoj naj bi bil precej daljši od 27 kilometrov, kot so najprej poročali v medijih, raztezal naj bi se na 64 kilometrih. Foto: Twitter

00.48 Rusija osamljena na zagovoru glede Ukrajine

Rusija se je v ponedeljek glede napada na Ukrajino osamljeno zagovarjala tako v Generalni skupščini Združenih narodov, ki je začela izredno zasedanje pred sprejetjem resolucije z obsodbo agresije v Ukrajini, kot v Varnostnem svetu ZN, ki je imel na zadnji dan ruskega predsedovanja sejo o humanitarnem položaju v Ukrajini.

Ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija je moral osamljeno braniti poteze svoje države najprej v GS ZN, ki zasedanje nadaljuje danes pred predvidoma sredino potrditvijo resolucije, kakor tudi v VS ZN.

Nekaj držav, kot je Brazilija, je skušalo malce uravnotežiti odgovornost za spopade v Ukrajini, nihče pa ni zagovarjal napada ene članice ZN na drugo, še manj pa grožnje ruskega predsednika Vladimirja Putina z uporabo jedrskega orožja. Ukrajinski veleposlanik Sergij Kislica mu je celo nediplomatsko priporočil, naj za samomor raje vzame pištolo kot "možakar v berlinskem bunkerju maja 1945".

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je pozval k takojšnji zaustavitvi spopadov v Ukrajini. Foto: Reuters

Besedilo resolucije je sicer napisano v umirjenem tonu, da se mu lahko pridruži čim več držav. Za sprejem je potrebna dvotretjinska večina. Čeprav Rusija zaradi nje ne bo nehala z vojno, bo sprejem resolucije po oceni poznavalcev potrdil osamljenost Rusije. Nebenzija je seveda novinarjem zatrdil, da se ne počuti niti najmanj osamljeno. Družbo Rusiji delajo Sirija, Venezuela, Kuba in še kakšna podobna država. Kitajska se zanjo ni opredelila. Nebenzija je vztrajal, da ne gre za vojno, ampak omejeno vojaško operacijo, ki je namenjena zaščiti prebivalcev Donbasa in odstranitvi nacistov z ukrajinske oblasti. Ni pa pojasnil, zakaj ruska vojska napada ukrajinska mesta daleč od Donbasa.

Prav tako je izražal ogorčenje, da nihče ni izražal občutljivosti do prebivalcev regij Lugansk in Doneck, ki menda preživljajo genocid. Vztrajal je, da Rusija v Ukrajini brani ustanovno listino ZN, sicer pa le uveljavlja pravico do samoobrambe v skladu z njo.

Množica veleposlanikov je nasprotno trdila, da ruski napad na Ukrajino ni bil izzvan in ni upravičen, da predstavlja jasno kršitev mednarodnega prava in ustanovne listine ZN. Med njimi je bil tudi veleposlanik Slovenije Boštjan Malovrh, ki je skupaj z drugimi zahteval takojšen umik ruske vojske iz Ukrajine.

V 77-letni zgodovini ZN je bilo to šele 11 izredno zasedanje GS ZN, nobena stalna članica VS ZN pa se doslej ni znašla pod takšnim udarom, kot se je Rusija.

V VS ZN so predstavniki agencij ZN poročali o humanitarnem položaju v Ukrajini. Visoki komisar ZN za begunce Filippo Grandi je napovedal, da bo vojna ustvarila štiri milijone beguncev. Trenutno je Ukrajino do ponedeljka zapustilo že več kot pol milijona ljudi.

Kulturno društvo Ljubljana – Kyiv v sredo ob 17. uri vabi na vseslovenski shod v podporo Ukrajini, ki bo potekal na Kongresnem trgu v Ljubljani.

00.34 Zelenski pozval h globalni prepovedi za ruska letala in ladje

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v ponedeljek pozval h globalni prepovedi za ruska letala in ladje, ki uporabljajo tuja letališča ali pristanišča. Globalna prepoved naj bi bila kazen za napad Moskve na Ukrajino, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil Zelenski.

"Za to državo moramo v celoti prepovedati vstop v vsa pristanišča, vse kanale in na vsa svetovna letališča," je na Facebooku objavil ukrajinski predsednik. Ob tem je mednarodno skupnost pozval, naj "razmisli o popolnem zaprtju neba za ruske rakete, letala in helikopterje".

Ukrajinski predsednik je Rusijo tudi obtožil, da je v ponedeljek "bombardirala in streljala" na ukrajinsko ozemlje, da bi "pritiskala" na Kijev med prvimi pogovori obeh strani o konfliktu. Glede kampanje pritiska na ukrajinske voditelje je Zelenski ruski strani še sporočil, naj ne izgublja časa.

00.30 Izredno zasedanje za končanje ruske invazije

Evropski parlament se bo danes sešel na izrednem plenarnem zasedanju, na katerem bodo razpravljali in glasovali o resoluciji v zvezi z odzivom EU na ruski napad na Ukrajino. Zasedanja se bodo udeležili tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednik Evropskega sveta Charles Michel in visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell.

V poljskem Lodžu se bodo medtem srečali zunanji ministri Nemčije, Francije in Poljske, ki sestavljajo t. i. Weimarski trikotnik. Annalena Baerbock, Jean-Yves Le Drian in Zbigniew Rau bodo govorili predvsem o ruskem napadu na Ukrajino, preko videopovezave pa naj bi se jim pridružil tudi ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba.

O posledicah ruske invazije in sankcij proti Rusiji bodo na virtualnem srečanju, ki ga gosti Nemčija, razpravljali finančni ministri sedmih gospodarsko najbolj razvitih držav G7.

Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg bo obiskal Poljsko in Estonijo. Srečal se bo z vodilnimi predstavniki obeh držav in obiskal vojaška oporišča, kjer so nameščeni tudi zavezniški vojaki. Na pogovorih naj bi se mu pridružil tudi britanski premier Boris Johnson.

Na Slovaškem pa se bodo v senci ruske invazije na Ukrajino začele obsežne vaje Nata "Saber Strike 2022". Na njih naj bi sodelovalo okoli tri tisoč vojakov, od tega okoli dve tretjini iz ZDA in tretjina iz Slovaške, sosede Ukrajine.

00.20 V Ukrajini umrlo več kot sto civilistov

Po podatkih urada visoke komisarke Združenih narodov za človekove pravice Michelle Bachelet je v Ukrajini zaradi ruskega napada doslej umrlo več kot sto civilistov, ranjenih jih je bilo več kot 300. Med smrtnimi žrtvami je tudi najmanj sedem otrok.

At least 102 civilians in #Ukraine have been killed since #Russia launched its invasion #UN human rights chief Michelle Bachelet says. #RussiaUkraineWar https://t.co/MC6lpBrQsM — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) February 28, 2022

Ob tem so v Ženevi v ponedeljek po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dodali, da je večino teh žrtev povzročila uporaba eksplozivnega orožja, vključno z obstreljevanjem težkega topništva, raketnimi izstrelki in zračnimi napadi.

Po podatkih ukrajinskih virov je bilo zaradi spopadov ubitih več kot 350 civilistov.

Rusija sicer zanika navedbe, da napada civilne objekte. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je napade na civiliste že označil kot popolnoma nesprejemljive. Ukrajina pa je pred Varnostnim svetom ZN Moskvo obtožila vojnih zločinov.

Ukrajinska in ruska vojska sta ob tem objavili tudi navedbe o velikih izgubah na nasprotni strani. Ukrajinska vojska je objavila, da naj bi bilo od začetka vojne ubitih več kot pet tisoč ruskih vojakov in uničenih 191 tankov. Po podatkih ukrajinskih virov je bilo uničenih tudi 29 ruskih helikopterjev in 29 ruskih letal.

Rusko obrambno ministrstvo pa je objavilo, da so ruske čete prodrle še 16 kilometrov v notranjost regije Lugansk na vzhodu Ukrajine. Ob tem so dodali, da so od začetka "posebne operacije" uničili več kot tisoč objektov vojaške infrastrukture, vključno z več kot 300 tanki.

Številk, ki sta jih navedli obe strani, po navedbah dpa ni bilo mogoče neodvisno preveriti. Rusija je doslej sicer priznala, da je med spopadi v Ukrajini utrpela izgube, a podrobnih številk niso sporočili.