Schalke končal sodelovanje z Gazpromom, naval na drese brez sponzorja

Pogodba z Gazpromom, tega so z dresov kluba odstranili že prejšnji teden, je Schalkeju prinesla približno devet milijonov evrov na leto, pogodba je bila podpisana do leta 2025.

Klub iz Gelsenkirchna si je sicer po koncu te sezone že nazaj priigral nastop v bundesligi, v prvoligaški druščini pa bi od Gazproma prejemal po 15 milijonov evrov letno.

Schalke je z dresov odstranil logotip Gazproma že na minuli sobotni tekmi s Karlsruhejem.

Začasni predsednik nemške nogometne zveze DFB Hans-Joachim Watzke je že namignil, da si Schalke za svojo potezo lahko obeta pomoč krovne zveze.

Das Sondertrikot mit „Schalke 04“-Aufdruck kann ab Montag (28.2.) bestellt werden.



Das Trikot wird ausschließlich online angeboten, ein Verkauf in den Fanshops vor Ort findet nicht statt.



Alle weiteren Infos findet ihr auf https://t.co/tgdrSrMRHZ ⤵️ #S04 — FC Schalke 04 (@s04) February 27, 2022

Naval na drese brez sponzorja

Veliko podporo potezi so izkazali tudi navijači nemškega kluba. Povpraševanje po dresih brez zdaj že nekdanjega glavnega ruskega sponzorja Gazproma na prsih je bilo tako veliko, da je bila danes spletna trgovina preobremenjena.

"Prosimo vas za malo potrpljenja, spletna trgovina dosega svoje meje," so tvitnili iz kluba.

Na sobotnem gostovanju pri Karlsruheju (1:1) so nogometaši namesto imena kontroverznega sponzorja na prsih nosili napis FC Schalke 04. Dresi v temeljnih barvah Schalkeja, rdeči in rumeni, so od danes naprodaj v omejenem številu.

