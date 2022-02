Kolaps ruskega finančnega sistema? Obrestne mere na absurdno visokih ravneh. #vŽivo

Pregled ključnih dnevnih dogodkov v mednarodni politiki v povezavi z Ukrajino:

8.25 Belorusija pravi, da je pripravljena na pogovore med Rusijo in Ukrajino

3.15 Ministri EU za obrambo in energetiko zaradi vojne v Ukrajini na izrednih zasedanjih v Bruslju

9.08 Obrestne mere v Rusiji na zgodovinsko visokih ravneh

Ruska centralna banka je dvignila ključno obrestno mero na rekordno raven 20 odstotkov, poroča The Kyiv Independent. Kot so zapisali pri ruski centralni banki, so se za potezo odločili zaradi "kardinalnih sprememb v ruskem gospodarstvu".

8.25 Belorusija pravi, da je pripravljena na pogovore med Rusijo in Ukrajino

Beloruske oblasti so danes sporočile, da so pripravljene na načrtovane pogovore med Rusijo in Ukrajino, čeprav delegaciji še nista prispeli. Prizorišče za pogovore med Rusijo in Ukrajino v Belorusiji je pripravljeno in čakajo na delegaciji, je sporočilo belorusko zunanje ministrstvo.

Ob tem je belorusko zunanje ministrstvo na Facebooku objavilo fotografijo dvorane za pogajanja z dolgo mizo z desetimi stoli na vsaki strani in zastavami treh držav v ozadju.

Ukrajina je v nedeljo sporočila, da je pripravljena na pogajanja z Rusijo na ukrajinsko-beloruski meji v bližini Černobila, čeprav je nakazala, da "resnično ne verjame", da bi ta lahko končala rusko invazijo.

3.15 Ministri EU za obrambo in energetiko zaradi vojne v Ukrajini na izrednih zasedanjih v Bruslju

Obrambni ministri držav EU se bodo po tem, ko se je EU v nedeljo prvič v zgodovini odločila, da bo za pomoč Ukrajini v boju proti ruski agresiji financirala nakup in dostavo orožja napadeni državi, danes dogovorili o nadaljnjih korakih. Na izrednem zasedanju se bodo sešli tudi ministri držav EU za energetiko, saj je EU zelo odvisna od ruskega plina.

Zunanji ministri EU so se na nedeljskem zasedanju dogovorili, da bo EU za nakup in dostavo orožja Ukrajini namenila 450 milijonov evrov. Sredstva bo namenila iz lani vzpostavljenega evropskega mirovnega instrumenta, ki omogoča financiranje operativnih vojaških ali obrambnih ukrepov v okviru skupne zunanje in varnostne politike, tudi orožja.

Naloga današnjega izrednega zasedanja obrambnih ministrov EU pa je, da uskladijo nadaljnje korake, med njimi tudi dejansko dostavo ukrajinski vojski.

Tudi ministri držav EU, pristojni za energetiko, se bodo sestali na izrednem zasedanju. EU je namreč močno odvisna od ruskega plina, zato se vse bolj krepijo bojazni glede poteka dobav. Zasedanja se bo udeležil tudi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Med gospodarskimi sankcijami proti Rusiji za zdaj še ni neposrednih ukrepov na področju energetike, je pa Nemčija začasno ustavila projekt plinovoda Severni tok 2, ki sicer še ne obratuje.

3.00 Generalna skupščina ZN danes o Ukrajini, stekla naj bi prva pogajanja

Generalna skupščina ZN bo danes na zasedanju sprejemala resolucijo z obsodbo ruske agresije na Ukrajino, medtem ko naj bi se v bližini Černobila začela prva pogajanja med ukrajinskimi in ruskimi predstavniki. Na izrednem zasedanju se bo na zahtevo Francije sestal tudi Varnostni svet ZN in razpravljal o humanitarni krizi v Ukrajini.

Na meji med Belorusijo in Ukrajino v bližini Černobila naj bi se po nekaterih napovedih danes zjutraj začela pogajanja med ukrajinskimi in ruskimi predstavniki, ki so jih sprva pričakovali že v nedeljo, a naj bi se zavlekla zaradi logističnih težav ukrajinske delegacije.

V Kijevu so v pogajanja privolili po telefonskem pogovoru ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega z beloruskim voditeljem Aleksandrom Lukašenkom. Pogovori na ukrajinsko-beloruski meji ob reki Pripjat naj bi se začeli brez predpogojev.