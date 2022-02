MZZ Slovence v Rusiji in Belorusiji poziva, naj zapustijo državi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na slovenskem zunanjem ministrstvu Slovencem, ki se nahajajo v Rusiji in Belorusiji, svetujejo, naj državi zapustijo, še pred tem pa so odsvetovali vsa potovanja v omenjeni državi.

"Slovenskim državljanom, ki se nahajajo na območju Rusije in Belorusije, svetujemo, da zaradi omejitve letalskih povezav in povečanega varnostnega tveganja državi zapustijo," je ministrstvo zapisalo na Twitterju. Pozvali so jih, naj se odločijo za varne poti po lastni izbiri.

Na spletni strani ministrstva še piše, da je obseg pomoči veleposlaništva Slovenije v Moskvi slovenskim državljanom, ki bi se nahajali na teh območjih in bi jo potrebovali, omejen.

MZZ nima natančnih podatkov o tem, koliko Slovencev je trenutno v Rusiji oziroma Belorusiji. Po ocenah naj bi jih bilo v Rusiji okoli sto, v Belorusiji pa okoli 50, vendar opozarjajo, da ljudem ni treba posredovati podatkov o tem, kam potujejo, zato natančno število ni znano.

Letalske povezave so prekinjene

Letalske povezave med EU in Rusijo so sicer prekinjene, saj je EU v nedeljo zaprla svoj zračni prostor za ruska letala, Rusija pa je danes sprejela povračilni ukrep in svoj zračni prostor zaprla za letala iz držav EU.

Da naj zapustijo Rusijo in Belorusijo, je svoje državljane že pozvalo tudi več drugih držav.

Rusija je v četrtek začela napad na Ukrajino, ki ga izvaja tudi z beloruskega ozemlja, Zahod pa je proti obema državama uvedel sankcije.

V nedeljo pa je zunanji minister Anže Logar sporočil tudi, da Rusija v Sloveniji nima več častnih konzulov, saj jim je zunanje ministrstvo odreklo soglasje za delovanje.