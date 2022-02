Janša v pogovoru z generalnim sekretarjem Nata

Pogovor z generalnim sekretarjem @NATO @jensstoltenberg o aktualnih razmerah v 🇺🇦, na V krilu zavezništva in ZB. O naporih za zaustavitev agresije na Ukrajino in umiritev razmer. 🇸🇮 pomaga po svojih močeh. Severno atlantsko zavezništvo je enotno in odločno. #StopRussianAgression pic.twitter.com/050AvzbrWF — Janez Janša (@JJansaSDS) February 28, 2022

Pogovori Janše in Stoltenberga se dotikajo aktualnih razmer v Ukrajini, vzhodnega krila zavezništva in zahodnega Balkana. "O naporih za zaustavitev agresije na Ukrajino in umiritev razmer Slovenija pomaga po svojih močeh," je ob tem tvitnil Janša in dodal, da je Severnoatlantsko zavezništvo enotno in odločno.

Janša v podporo Ukrajini pozval k sredinemu shodu

Janša je danes napovedal shod v podporo Ukrajini, ki se sooča z rusko agresijo. Shod naj bi potekal v sredo ob 17. uri v Ljubljani, natančnejšo lokacijo pa bo premier še sporočil.

Medtem je spregovoril tudi za vseevropsko medijsko mrežo Euractiv in opozoril, da Zahod mora ustaviti ruskega predsednika Vladimirja Putina zdaj, saj če bo padel Kijev, bo to imelo posledice za celoten vzhod Evrope.

"Sem stoodstotno prepričan, da če Rusija v Ukrajini ne bo ustavljena in če Kijev pade, potem bosta naslednja cilja Moldavija, Gruzija, nato se bodo težave razširile na Zahodni Balkan, zatem bodo naslednja tarča baltske države," je dejal Janša.

Logar med obiskom v Berlinu tudi o ukrajinski krizi

Zunanji minister Anže Logar se mudi na delovnem obisku z novo nemško zunanjo ministrico Annaleno Baerbock. Poleg dvostranskih odnosov bodo po pričakovanjih v ospredju razmere v Ukrajini po ruskem napadu nanjo.

Logar ima predvidena tudi srečanja s kanclerjem Olafom Scholzem, predsednico nemškega zveznega parlamenta Bärbel Bas in predsedujočim odboru za zunanje zadeve v bundestagu Michaelom Rothom.