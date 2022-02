"Sberbanka bo propadla." Kaj to pomeni za Slovence? #vŽivo

Finančni minister Andrej Šircelj je po odločitvi o sankcijah zoper rusko banko Sberbank, ki ima poslovalnice tudi v Sloveniji, danes zagotovil, da so ob sprejetju sankcij omogočili rešitve, ki bodo zagotavljale varnost varčevalcev, kar je pozdravil. Obenem je spomnil, da varnost prihrankov jamčita tudi sklad za jamstvo vlog in državni proračun.

Pregled ključnih dnevnih dogodkov v mednarodni politiki v povezavi z Ukrajino:

03.11 Šircelj po sankcijah proti Sberbank: Varnost prihrankov jamčita sklad in proračun

02.49 ECB: Evropska podružnica Sberbank bo verjetno propadla

03.00 GS ZN danes o Ukrajini, stekla naj bi prva pogajanja

03.11 Šircelj po sankcijah proti Sberbank: Varnost prihrankov jamčita sklad in proračun

"Varnost prihrankov jamčita sklad za jamstvo vlog, v katerega banke vplačujejo redne letne prispevke, in državni proračun. Ta sklad je bil ustanovljen posebej za zagotavljanje varnosti prihrankov. Poleg tega so prihranki do 100.000 evrov zavarovani z jamstvom države. To velja tudi za prihranke v Sberbank d.d.," je sporočil Šircelj.

"Za komitente slovenske Sberbank banke to pomeni, da se s ponedeljkom zjutraj do srede zjutraj poslovanje banke omeji zgolj na poslovanje s plačilnimi karticami. Ostale storitve začasno ne bodo na voljo, poslovalnice bodo zaprte. V tem času bomo poiskali ustrezen način reševanja banke, ki bo zagotovil nemoteno poslovanje za vse komitente banke," so zapisali pri Banki Slovenije.

Ob tem so še pojasnili, da je Sberbank edina banka v slovenskem bančnem sistemu, ki ima rusko lastništvo, vse ostale banke pa poslujejo kot običajno.

02.49 ECB: Evropska podružnica Sberbank bo verjetno propadla

Evropska podružnica ruske banke Sberbank "bo propadla ali verjetno propadla", kot tudi njene izpostave v Sloveniji in na Hrvaškem. Zaradi poslabšanja likvidnosti namreč v prihodnje verjetno ne bo mogla pravočasno poplačati svojih dolgov, je danes sporočila Evropska centralna banka.

Sberbank Europe AG, ki ima sedež v Avstriji, in njeni hčerinski družbi na Hrvaškem in v Sloveniji so "izkusile znatne odlive vlog zaradi vpliva geopolitičnih napetosti na njihov ugled", so še zapisali v sporočilu, ki ga povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Dvigi so privedli do poslabšanja likvidnosti banke in ni razpoložljivih sredstev, so opozorili pri ECB. Proti ruskim bankam so bile uvedene tudi ostre sankcije zaradi ruskega napada na Ukrajino.

Avstrijski regulator je uvedel moratorij na evropsko hčerinsko družbo Sberbanke, ki zato ne more izvesti nikakršnega umika, prenosa ali druge transakcije vsaj do srede, 2. marca. Po navedbah avstrijske tiskovne agencije APA je edina izjema od moratorija na izplačila za komitente, ki lahko za zagotovitev osnovnih dnevnih potreb dvignejo največ 100 evrov na dan.

01.13 Poslovalnice Sberbanke v Sloveniji zaprte, možno le kartično poslovanje

Zaradi sankcij, ki so jih v Evropi uvedli proti Rusiji zaradi napada na Ukrajino, je poslovanje ruske banke Sberbank v Sloveniji omejeno le še na kartično poslovanje. Kot so danes še sporočili iz Banke Slovenije, ostale storitve te banke začasno niso na voljo, poslovalnice so zaprte. Podrobnejša pojasnila bodo na voljo v torek.

03.15 Ministri EU za obrambo in energetiko zaradi vojne v Ukrajini na izrednih zasedanjih v Bruslju

Obrambni ministri držav EU se bodo potem, ko se je EU v nedeljo prvič v zgodovini odločila, da bo za pomoč Ukrajini v boju proti ruski agresiji financirala nakup in dostavo orožja napadeni državi, danes dogovorili o nadaljnjih korakih. Na izrednem zasedanju se bodo sešli tudi ministri držav EU za energetiko, saj je EU zelo odvisna od ruskega plina.

Zunanji ministri unije so se na nedeljskem zasedanju dogovorili, da bo EU za nakup in dostavo orožja Ukrajini namenila 450 milijonov evrov. Sredstva bo namenila iz lani vzpostavljenega evropskega mirovnega instrumenta, ki omogoča financiranje operativnih vojaških ali obrambnih ukrepov v okviru skupne zunanje in varnostne politike, tudi orožja.

Naloga današnjega izrednega zasedanja obrambnih ministrov unije pa je, da uskladijo nadaljnje korake, med njimi tudi dejansko dostavo ukrajinski vojski.

Tudi ministri držav EU, pristojni za energetiko, se bodo sestali na izrednem zasedanju. EU je namreč močno odvisna od ruskega plina, zato se vse bolj krepijo bojazni glede poteka dobav. Zasedanja se bo udeležil tudi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Med gospodarskimi sankcijami proti Rusiji za zdaj še ni neposrednih ukrepov na področju energetike, je pa Nemčija začasno ustavila projekt plinovoda Severni tok 2, ki sicer še ne obratuje.

03.00 GS ZN danes o Ukrajini, stekla naj bi prva pogajanja

Generalna skupščina ZN bo danes na zasedanju sprejemala resolucijo z obsodbo ruske agresije na Ukrajino, medtem ko naj bi se v bližini Černobila začela prva pogajanja med ukrajinskimi in ruskimi predstavniki. Na izrednem zasedanju se bo na zahtevo Francije sestal tudi Varnostni svet ZN in razpravljal o humanitarni krizi v Ukrajini.

Na meji med Belorusijo in Ukrajino v bližini Černobila naj bi se po nekaterih napovedih danes zjutraj začela pogajanja med ukrajinskimi in ruskimi predstavniki, ki so jih sprva pričakovali že v nedeljo, a naj bi se zavlekla zaradi logističnih težav ukrajinske delegacije.

V Kijevu so v pogajanja privolili po telefonskem pogovoru ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega z beloruskim voditeljem Aleksandrom Lukašenkom. Pogovori na ukrajinsko-beloruski meji ob reki Pripjat naj bi se začeli brez predpogojev.