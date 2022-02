Slovenija je v Ukrajino poslala puške, čelade in strelivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot je povedal Matej Tonin, je bila pomoč v obliki pušk, čelad in streliva že odposlana.

Kot je povedal Matej Tonin, je bila pomoč v obliki pušk, čelad in streliva že odposlana. Foto: STA

Slovenija bo Ukrajini namenila vojaško pomoč v obliki pušk, streliva in čelad, je danes dejal minister za obrambo Matej Tonin. O količinah minister ni želel govoriti, a je pojasnil, da je Slovenija to pomoč že odposlala.

Kot je dejal, v skladu z dogovorom med ministri sedemindvajseterice ne želi govoriti o konkretnih številkah. "Ne bi bilo pametno vse te številke razkrivati," je povedal po današnjem neformalnem virtualnem zasedanju obrambnih ministrov EU.

Kot je pojasnil prek videopovezave za slovenske dopisnike v Bruslju, je ta pošiljka vojaške pomoči za Ukrajino "iz Slovenije že bila odpremljena z več letali".

Za nakup orožja 450 milijonov evrov in 50 za nakup neubojnih sredstev

Evropska unija je sklenila, da bo v pomoč Ukrajini v boju proti ruski invaziji prvič financirala nakup in dostavo orožja napadeni državi. Zunanji ministri unije so se tako na nedeljskem zasedanju dogovorili, da bo EU za nakup in dostavo orožja Ukrajini namenila 450 milijonov evrov.

Poleg tega bo EU prispevala 50 milijonov evrov za pomoč ukrajinski vojski z neubojnimi sredstvi, na primer z gorivom in nujno medicinsko opremo.

O tem so danes razpravljali obrambni ministri EU, da bi uskladili nadaljnje korake, tudi dejansko dostavo ukrajinski vojski.