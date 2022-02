"Ključnih 24 ur za Ukrajino." Rusija bo namestila jedrsko orožje v Belorusiji. #vŽivo

"Ne bomo predali svoje prestolnice, saj Ukrajina zmaguje," je danes dejal ukrajinski minister za obrambo Oleksij Reznikov, ki je tudi poudaril, da je pred Ukrajino ključnih 24 ur.

Washington post poroča, da ZDA pričakujejo, da se bodo beloruski vojaki pridružili ruskim v Ukrajini. "Po včerajšnjem referendumu je postalo jasno, da je Belorusija le podaljšek Kremlja," je dejal neimenovani vir iz Bele hiše.

Britanski Daily Mail medtem poroča, da naj bi Lukašenko odobril napotitev posebnih enot beloruske vojske v Ukrajino na pomoč Rusom, ki oblegajo prestolnico Kijev. Lukašenko je v nedeljo za ruske medije izjavil, da zahodne sankcije silijo Rusijo v tretjo svetovno vojno.

Britanski časnik se pri tem sklicuje na ukrajinske vojaške vire. Udeležba Belorusije bi pomenila veliko širitev spopada in morda tudi znak, da Rusiji v Ukrajini ne gre vse po načrtih.

Daily Mail prav tako poroča, da je Putin v napad na Kijev z namenom umora Zelenskega poslal 400 plačancev iz organizacije Wagner Group, ki so prispeli v Rusijo iz Afrike pred petimi tedni. Organizacijo vodi oligarh Jevgenij Prigožin, ki je tesen Putinov zaveznik. Poleg Zelenskega naj bi bilo na seznamu za likvidacijo še 23 drugih članov ukrajinskih oblasti.

Na referendumu v Belorusiji je 65 odstotkov prebivalstva podprlo namestitev ruske jedrske oborožitve v svoji državi, poroča The Guardian. Včeraj je predsednik Belorusije Aleksander Lukašenko dejal: "Če bo Nato namestil jedrsko oborožitev na naše meje, torej na Poljsko in v Litvo, bomo mi namestili ruske jedrske rakete."

Po podatkih ukrajinskega ministrstva za notranje zadeve je v vojni umrlo že 352 Ukrajincev, od tega 14 otrok, poroča The Guaridan.

Iz ukrajinske prestolnice poročajo, da so Rusi večino noči obstreljevali mesto.

Morning all. 4 nights in and Kyiv still standing. Quiet. Was difficult night for ukr in south, but they still control all major cities. Defence minister Reznikov says western support made yday turning point: “war became European. It was finally recognised” https://t.co/Ckmecvz465