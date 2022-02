Rusija nasprotuje izključitvi svojih in beloruskih športnikov, Putinu odvzeli zlati olimpijski red

Ruski olimpijski komite (ROC) je ostro kritiziral "priporočilo" Mednarodnega olimpijskega gibanja k izključitvi ruskih in beloruskih športnikov in uradnikov iz mednarodnih tekmovanj, so danes objavili ruski mediji. Izvršni odbor Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) je danes "ob upoštevanju izjemno hude kršitve olimpijskega premirja in drugih kršitev olimpijske listine s strani ruske vlade v preteklosti" ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu odvzel zlati olimpijski red, najvišje priznanje Mednarodnega olimpijskega komiteja.

"Današnja odločitev naših kolegov v Mednarodnem olimpijskem komiteju je po našem mnenju v nasprotju tako s pravili Moka in predvsem z olimpijsko listino, kot tudi z duhom olimpijskega gibanja, ki bi moralo združevati in ne deliti, še posebej, ko gre za športnike in enakopravnost udeležencev olimpijskega gibanja," je sporočil predsednik ruskega olimpijskega komiteja Stanislav Pozdnjakov.

Člani izvršnega odbora Moka so pred tem zvezam članicam in nacionalnim komitejem priporočili izključitev ruskih in beloruskih športnikov in uradnih oseb teh dveh držav kot odgovor na rusko invazijo na Ukrajino. Belorusija velja za zaveznico Rusije.

V Moku so svojo odločitev utemeljili s tem, da številni ukrajinski športniki zaradi napada na svojo državo ne morejo več sodelovati na športnih tekmovanjih, Rusi in Belorusi pa bi to lahko nadaljevali.

Vendar nameravajo v ruskem olimpijskem komiteju "strogo braniti pravice in interese ruskih športnikov in našim nacionalnim športnim zvezam zagotoviti vso potrebno podporo za izpodbijanje diskriminatornih odločitev ustreznih mednarodnih športnih zvez," je opozoril Pozdnjakov.

"Kot prvi korak menimo, da je treba poslati mednarodnim zvezam uradno poizvedbo za uradni odgovor o statusu ruskih športnikov in njihovih pravicah do udeležbe na mednarodnih tekmovanjih, ker so mednarodne športne zveze tiste, ki imajo pooblastilo za priznanje statusa športnikov na mednarodnih tekmovanjih v ustreznem športu," so sporočili iz ruskega olimpijskega komiteja, navaja spletna stran Russia Today.

MOK je sprejel odločitev, da odvzame olimpijski red vsem osebam, ki trenutno opravljajo pomembno funkcijo v vladi Ruske federacije ali so na kakšnem drugem visokem položaju, povezanem z vlado. Foto: Guliverimage

Putin odvzeli zlati olimpijski red

"IO Moka je na podlagi izjemnih okoliščin razmer in ob upoštevanju izjemno hude kršitve olimpijskega premirja in drugih kršitev olimpijske listine s strani ruske vlade v preteklosti sprejel ad hoc odločitev, da odvzame olimpijski red vsem osebam, ki trenutno opravljajo pomembno funkcijo v vladi Ruske federacije ali so na kakšnem drugem visokem položaju, povezanem z vlado," so danes sporočili iz Mednarodnega olimpijskega komiteja.

Olimpijski red so tako odvzeli ruskemu predsedniku Putinu, ki ga je prejel leta 2001, podpredsedniku vlade Ruske federacije Dmitriju Černišenku in Dmitriju Kozaku, namestniku vodje kabineta predsedniške administracije Ruske federacije. Černišenko in Kozak sta priznanji, zlati olimpijski red, prejela leta 2014.

Ustanovili solidarnostni sklad

IO Moka je znova potrdil "svojo popolno solidarnost z ukrajinsko olimpijsko skupnostjo". "So v naših srcih in mislih. Izvršni odbor Moka se zavezuje, da bo nadaljeval in okrepil svoja prizadevanja za humanitarno pomoč. Zato je danes ustanovil solidarnostni sklad," so še sporočili.

V tem kontekstu Mok izraža hvaležnost nacionalnim olimpijskim komitejem in mednarodnim športnim zvezam, ki že podpirajo ukrajinske športnike in njihove družine. Hkrati pa so vnovič potrdili svojo zavezo pozivu predsednika Moka Thomasa Bacha: "Dajte miru priložnost."

Za zaščito integritete svetovnih športnih tekmovanj in za varnost vseh udeležencev so člani IO Moka sprejeli priporočilo, da mednarodne športne zveze in organizatorji športnih dogodkov ne povabijo ali dovolijo sodelovanja ruskih in beloruskih športnikov in uradnikov oziroma uradnih oseb na mednarodnih tekmovanjih.

Rusi in Belorusi le pod nevtrealnimi simboli

"Kadar to zaradi organizacijskih ali pravnih razlogov v kratkem času ni mogoče, IO Mok močno poziva mednarodne športne zveze in organizatorje športnih dogodkov po vsem svetu, da storijo vse, kar je v njihovi moči, da zagotovijo, da noben športnik ali športni uradnik iz Rusije ali Belorusije ne sme nastopiti pod imenom Rusija ali Belorusija. Državljane Rusije ali Belorusije, bodisi kot posameznike ali ekipe, je treba sprejeti le kot športnike ali ekipe pod nevtralnimi simboli. Državni simboli, barve, zastave ali himne njihovih držav se ne smejo prikazovati," stoji v izjavi za javnost Mednarodnega olimpijskega komiteja.

Kadar v zelo skrajnih okoliščinah tega ni mogoče narediti v kratkem času zaradi organizacijskih ali pravnih razlogov, v IO Moka svetujejo, da organizacije poiščejo lasten način za učinkovito reševanje zgoraj opisane dileme.

V tem kontekstu so pri IO Moka upoštevali zlasti prihajajoče zimske paraolimpijske igre v Pekingu in ponovili svojo polno podporo Mednarodnemu paraolimpijskemu komiteju (IPC) in igram.

