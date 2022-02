Mok poziva vse športne zveze k odpovedi tekmovanj v Rusiji in Belorusiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mok je pozval vse športne zveze k odpovedi ali preselitvi prihajajočih tekmovanj v Rusiji in Belorusiji.

Mok je pozval vse športne zveze k odpovedi ali preselitvi prihajajočih tekmovanj v Rusiji in Belorusiji. Foto: Reuters

Mednarodni olimpijski komite (Mok), ki je obsodil rusko vojaško invazijo na Ukrajino, kar je pomenilo tudi kršenje olimpijskega premirja, je pozval vse športne zveze k odpovedi ali preselitvi prihajajočih tekmovanj v Rusiji in Belorusiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Izvršni odbor Moka danes poziva vse športne zveze, da odpovejo ali preselijo njihova tekmovanja, načrtovana v Rusiji ali Belorusiji," so zapisali pri Moku in dodali, da morajo resno jemati kršenje olimpijskega premirja ter prvenstveno zagotoviti varnost športnikov. Sam Mok sicer nima načrtovanih dogodkov v Rusiji in Belorusiji.

So pa pri krovni olimpijski organizaciji pozvali tudi k temu, da na mednarodnih športnih tekmovanjih ne obešajo ruskih in beloruskih zastav ali igrajo državnih himen teh dveh držav. To pa na tistih tekmovanjih, za katere ne velja že podobna prepoved za Rusijo od Svetovne protidopinške agencije Wade.

Kot so dodali pri Moku, izvršni odbor izraža globoko zaskrbljenost za varnost olimpijske skupnosti v Ukrajini, posebna delovna skupina pa je v stiku z ukrajinsko olimpijsko družino za boljšo koordinacijo glede humanitarne pomoči.

Mok poziva to delovno skupino, naj še naprej pozorno spremlja dogajanje in obvešča Mok, tudi zaradi tega, če bodo potrebni dodatni amandmaji k današnji resoluciji.

Hkrati so pri Moku dodali, da popolnoma podpirajo Mednarodni paraolimpijski komite IPC za prihajajoče paraolimpijske igre v Pekingu.

Preberite še: