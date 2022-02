GMB EXCLUSIVE:



'I don't have another choice. I have to do that.'



The Mayor of Kyiv @Vitaliy_Klychko tells @richardgaisford that it is 'already a bloody war' and he is prepared to fight for his country. pic.twitter.com/KvoGP5f92C — Good Morning Britain (@GMB) February 24, 2022

"To je zdaj že krvava vojna. Nimam druge možnosti kot to, da poprimem za orožje. To moram storiti. Boril se bom," je napovedal Vitalij Kličko, nekdanji svetovni prvak v boksu, ki je športno kariero končal leta 2012, dve leti pozneje pa postal župan glavnega in največjega ukrajinskega mesta Kijev.

Wladimir Klitschko and Vitali Klitschko launch a joint video appeal after Vladimir Putin launched an invasion of Ukraine by Russia…



[📽️ @Vitaliy_Klychko & @Klitschko] pic.twitter.com/uVG4NqtCff — Michael Benson (@MichaelBensonn) February 24, 2022

Že takrat je bil eden glavnih nasprotnikov krepitve vezi z Rusijo, danes pa je pripravljen stopiti še korak dlje. Skupaj z bratom Vladimirjem, prav tako nekdanjim boksarskim šampionom, sta pripravljena na to, da suverenost Ukrajine branita tudi z orožjem.

Foto: Guliverimage

"Ruski predsednik Vladimir Putin uporablja vojno retoriko in jasno je dal vedeti, da želi uničiti Ukrajino in suverenost njenih državljanov. Njegovim besedam sledijo projektili in tanki, dogajata se uničenje in smrt. Za svobodo in demokracijo se bomo borili z vsemi močmi," je sporočil Kličko in pozval svet, naj podpre prizadevanja Ukrajine.

Pravi, da ga kljub izrednim razmeram ni strah, saj je borec, ga pa skrbi za tri milijone prebivalcev Kijeva, ki so, kot poudarja, njegova odgovornost.

Vitalij Kličko januarja letos na vaji z ukrajinsko vojsko: