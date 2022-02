SZS: Brez Slovencev na tekmah v Rusiji in Ukrajini

"Izvršilni odbor Smučarske zveze Slovenije – Združenja smučarskih panog v luči dogajanja v Ukrajini odpoveduje udeležbo športnikov in drugega organizacijskega osebja – članov SZS – na vseh tekmovanjih na ozemlju Rusije in Ukrajine za čas trajanja konflikta v Ukrajini," so sporočili s Smučarske zveze Slovenije.

Člani Izvršilnega odbora SZS so na današnji dopisni seji soglasno sprejeli sklep o odpovedi udeležbe slovenskih športnikov in drugega organizacijskega osebja – članov SZS – na vseh tekmovanjih na ozemlju Rusije in Ukrajine za čas trajanja konflikta v Ukrajini, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije.

V Rusiji ob koncu sezone predvideni smučarski skoki in teki

Prvotni načrt Mednarodne smučarske zveze (Fis) je predvideval zaključek ženskega svetovnega pokala v smučarskih skokih v Rusiji – turneja Blue Bird v Nižnem Tagilu in Čajkovskem (med 18. in 23. marcem) –, tekme celinskega pokala v smučarskih skokih za moške v Čajkovskem in zaključek svetovnega pokala v smučarskem teku v ruskem Tjumnu.

Kako bo ukrepala Fis, še ni jasno.

Odpoved udeležbe so že napovedale tudi druge zveze, med njimi avstrijska, norveška, finska, švedska ...