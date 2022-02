Odlične Slovenke tudi s skokom manj do tretjega mesta

Po olimpijskih igrah so se smučarske skakalke vrnile v ritem svetovnega pokala. V Hinzenbachu v Avstriji so danes opravile ekipno tekmo, na kateri so se Slovenke v postavi Urša Bogataj, Maja Vtič, Špela Rogelj in Nika Križnar veselile tretjega mesta. Po prvi seriji so bile sicer zanesljivo v vodstvu, a je bil izbrisan dosežek Rogljeve, ki je imela neustrezen dres. V Avstriji zaradi tveganega stika ni Eme Klinec . Zmagale so Avstrijke pred Rusinjami.

V Hinzenbachu so slovenske barve branile dvakratna olimpijska prvakinja Urša Bogataj, dvakratna dobitnica medalje iz Kitajske Nika Križnar, Špela Rogelj in Maja Vtič. V Hinzenbachu ni četrte skakalke zime Eme Klinec, ki je zaradi tveganega stika ostala doma, prav tako ni Jerneje Brecl, ki je bila pozitivna na testiranju na okužbo z novim koronavirusom. Na današnjem treningu je skakala še Katra Komar, a je bila Vtičeva boljša in si je tako v internem dvoboju priborila nastop na tekmi.

V prvi seriji zanesljivo vodstvo, toda ...

V prvi skupini je Urša Bogataj (95 m) skočila izvrstno in Slovenijo popeljala v vodstvo. Maja Vtič je s 83 metri poskrbela, da je slovenska vrsta udobno vodila tudi po drugi skupini skakalk. Tudi tretja od Slovenk, Špela Rogelj, je svojo nalogo opravila odlično in s 84 metri zadržala vodstvo naše reprezentance. Nika Križnar je doskočila pri 88 metrih in kazalo je, da se bo prva serija končala z udobnim vodstvom Slovenije, a je nato prišla informacija, da je Rogljeva diskvalificirana zaradi neustreznega dresa, njen dosežek je bil izbrisan in slovenska vrsta je zdrsnila na peto mesto.

Napredovale na stopničke

Zmaga je bila za slovenske sove bolj ali manj izgubljena, so se pa v drugi seriji še lahko prebile do stopničk. Za takrat tretjo Japonsko so imele manj kot 30 točk zaostanka. Bogatajeva je v drugi seriji poletela 86 metrov, Slovenija je prehitela Nemčijo na četrtem mestu in zaostanek za Japonsko zmanjšala na manj kot 20 točk. Vodile so Avstrijke pred Rusinjami. Vtičeva je v drugo skočila 83 metrov, Slovenija se je Japonski približala na manj kot štiri točke zaostanka, še vedno pa so vodile Avstrijke pred Rusinjami.

Rogljeva se je v drugi seriji za napako z dresom odkupila s 86,5 metra dolgim skokom, Slovenija je prehitela Japonsko in se spet prebila na stopničkah, do druge Rusije pa ji manjkalo le še slabih 14 točk. Vodilna Avstrija je bila tedaj že neulovljiva. 86 metrov in pol je v drugi seriji zmogla tudi Križnarjeva in Slovenke so dokončno pokopale upe Japonk po stopničkah. Rusinje so zadržale drugo mesto za pičle pol točke, zmage pa so se veselile Avstrijke.

V soboto in nedeljo skakalke čakata še dve posamični tekmi.

Hinzenbach, ekipna tekma (Ž) 1. Avstrija 819 točk

(Chiara Kreuzer/81,5 m/74,5 m, Jacqueline Seifriedsberger/82/84, Lisa Eder/83,5/83,5, Sara Marita Kramer/87,5/87) 2. Rusija 783,9

(Aleksandra Kustova/80,5/84,5, Irma Mačinja/79,5/84,5, Sofija Tihonova/84/83,5, Irina Avakumova/76,5/81) 3. Slovenija 783,4

(Urša Bogataj/95/86, Maja Vtič/83/83, Špela Rogelj/diskv./86,5, Nika Križnar/88/86,5) 4. Japonska 746,1

5. Nemčija 710,7

6. Norveška 677,9

...

Osmoljenka OI Kramer, vodilna v boju za Alpsko krono, brez Althausove Marita Kramer se po težkem obdobju − zaradi bolezni covid-19 je morala izpustiti vrhunec sezone, olimpijske igre − vrača v tekmovalni ritem. V seštevku za tako imenovano Alpsko krono je vodilna. Foto: Sportida Avstrijski organizatorji so pred sezono predstavili novost, imenovano Alpska krona. Skakalka, ki bo na treh tekmah (decembrske v Ramsauu ter dveh v Hinzenbachu) zbrala največ točk, bo zmagovalka tako imenovane Alpske krone. Za nagrado bo prejela deset tisoč evrov.



V seštevku trenutno vodi osmoljenka OI, vodilna skakalka zime, Marita Kramer, ki je v Ramsauu zmagala (100 točk), druga je Nemka Katharina Althaus (80), tretja pa Bogatajeva (60). Althausove v Avstriji ni, saj je bila sredi tedna pozitivna na testiranju na okužbo z novim koronavirusom.

Preberite še: