Konec zatišja

Kaj čaka skakalke in skakalce do konca sezone

Do konca sezone smučarskih skakalk in skakalcev je še vsega dober mesec, a se bo v tem času zgodilo marsikaj zanimivega in razburljivega. Pri fantih zagotovo izstopajo svetovno prvenstvo v poletih v Vikersundu, RAW Air turneja in tradicionalni zaključek v Planici. Pri dekletih sta glavni vprašanji, ali bodo Slovenke osvojile pokal narodov in kakšne posledice bo okužba s koronavirusom s psihološkega vidika vplivala na trenutno vodilno Marito Kramer.

Čez mesec in štiri dni se bosta skakalni sezoni končali, do takrat pa bo še razburljivo, tako pri skakalkah kot skakalcih.

Iz slovenskega zornega kota bo zanimivo spremljati, kako se bodo naša dekleta podala v lov za končnimi stopničkami v svetovnem pokalu. Dobitnica dveh zlatih medalj z olimpijskih iger v Pekingu Urša Bogataj je od Slovenk najvišje in drži tretje mesto. Nesrečna Marita Kramer, ki je morala zaradi okužbe s koronavirusom izpustiti igre pod petimi krogi, ima v svetovnem pokalu velikansko prednost. Druga Nemka Katharina Althaus zaostaja za 172, naša zlata Urša že za 269 točk.

Slovenski boj končni za oder za zmagovalke

Ob trenutnem pogledu na lestvico se obeta pravi boj med Slovenkami za skok na zmagovalni oder po koncu sezone. Četrta in peta sta namreč Ema Klinec in bronasta s posamične tekme na olimpijskih igrah Nika Križnar, naše tri skakalke pa so med seboj oddaljene za vsega 40 točk. In ker je do konca še dvanajst posamičnih tekem, se lahko zgodi marsikaj. Če se zdi Kramerjeva preveč oddaljena, bi lahko Althausovo, ki je bila na igrah zaradi neustreznega dresa diskvalificirana na tekmi mešanih ekip – Slovenija je osvojila zlato medaljo –, naše skakalke ujele.

Kmalu bomo videli, v kakšni meri je izguba olimpijskih iger psihološko načela vodilno Marito Kramer. Foto: Guliverimage

Lepši je pogled na lestvico pokala narodov. Slovenija je z naskokom na najvišjem mestu, kar najbolj razveseljuje glavnega trenerja Zorana Zupančiča, ki si je pred sezono zadal cilj, da bo Slovenija po koncu sezone vodilna. Pred drugo Avstrijo, ki je v tem boju izgubila izkušeno Danielo Iraschko-Stolz, ima 267 točk prednosti, tretja Nemčija zaostaja debelih 1.193 točk.

Bo Slovenija dočakala petega junaka?

Bistveno bolj napeto v lovu za veliki kristalni globus je pri moških. V rumeno oblečenega Karla Geigerja in Japonca Rjojuja Kobajašija ločijo pičle tri točke. Zanimivo bo spremljati, ali bo Janponcu uspel veliki podvig. Zavladal je že na novoletni turneji, prav tako na olimpijskih igrah, kjer je skočil do zlate in srebrne medalje, zdaj pa se bo podal še za osrednjo nagrado v svetovnem pokalu, ki jo je v sezoni 2018/19 že prejel.

Peter Prevc se je prebudil ob pravem trenutku. Na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu je sicer za pol točke zgrešil medaljo na srednji skakalnici, nagrado pa dobil z zlatom na tekmi mešanih ekip in srebrom na moštveni preizkušnji. Foto: Guliver Image

A bo pred zaključkom še en vrhunec, ki ga bo predstavljalo svetovno prvenstvo v poletih v Vikersundu (10.–13. marec), kjer bo cilj slovenske reprezentance osvojiti novo medaljo. Zlasti na ekipni tekmi ima večje možnosti, čeprav bi lahko tudi na posamični kdo poletel na oder za zmagovalce, kar je v preteklosti uspelo Primožu Ulagi (srebrn v Oberstdorfu 1988), Urbanu Francu (bronast na Kulmu 1996), Robertu Kranjcu (zlata medalja v Vikersundu 2012) in Petru Prevcu (zlat na Kulmu 2016 in bronast v Harachovu 2014). Slovenska flota bo tudi tokrat imela veliko razpoložljivih orožij za boj za zmagovalni oder.

Prava marčevska norost?

Odra za zmagovalce pa letos ob koncu zime najverjetneje ne bo dočakal noben slovenski skakalec. Nesrečnik z olimpijskih iger Anže Lanišek je trenutno na petem mestu in za tretjim Halvorjem Egnerjem Granerudom zaostaja za velikih 253 točk. Na desetem mestu trenutno najdemo Ceneta Prevca, v prvi dvajseterici pa so še Timi Zajc (13.), presenečenje te sezone Lovro Kos (15.) in Peter Prevc (19.). Zadnji štirje so razveselili na zimskih olimpijskih igrah, kjer so na ekipni tekmi osvojili srebrno medaljo. V pokalu narodov je Slovenija na četrti poziciji in za tretjo Norveško zaostaja skoraj 200 točk, zato bodo morali naši orli izdatno razpreti krila, če bodo želeli končati zimo na zmagovalnem odru.

Bomo letos ob Letalnici bratov Gorišek videli tudi številčno publiko? Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zatišja, kar se tekmovanj v svetovnem pokalu tiče, bo tega tedna konec. Dekleta bodo nadaljevala s tekmami v Hinzenbachu, fantje v Lahtiju, kmalu jih čaka še norveška RAW Air turneja. Veliki finale bo med 25. in 27. marcem. Predstavnice nežnejšega spola bodo tudi letos zaključile z rusko turnejo, zadnja postojanka bo Čajkovski, skakalci pa tradicionalno v Sloveniji, kjer lahko ob zmanjševanju okužb s koronavirusom spet pričakujemo, da se bodo na Letalnici bratov Gorišek v Planici odprla vrata tudi za gledalce in bomo lahko doživeli pravo marčevsko norost.

Ženske

Prizorišče Hinzenbach Ekipna Posamična Posamična Lillehammer Posamična Posamična Oslo Posamična Posamična Oberhof Posamična Posamična Nižni Tagil Posamična Posamična Čajkovski Posamična Posamična

Vrstni red v svetovnem pokalu 1. Marita Kramer (Avt) 870 točk

2. Katharina Althaus (Nem) 698

3. Urša Bogataj (Slo) 601

4. Ema Klinec (Slo) 575

5. Nika Križnar (Slo) 561

6. Sara Takanashi (Jap) 447

7. Silje Opseth (Nor) 436

8. Daniela Iraschko-Stolz (Avt) 329

9. Eva Pinkelnig (Avt) 253

10. Jacqueline Seifriedsberger (Avt) 216

...

14. Špela Rogelj (Slo) 169

16. Nika Prevc (Slo) 153

22. Jerneja Brecl (Slo) 120

...

Moški

Prizorišče Lahti Posamična Ekipna Posamična Lillehammer Posamična Oslo Posamična Posamična Oberstdorf (letalnica) Posamična Posamična Planica (letalnica) Posamična Ekipna Posamična

Svetovno prvenstvo v poletih Vikersund Posamična Ekipna