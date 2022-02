Slovenske smučarske skakalke ostale brez pomembne članice

Danes bo slovenske barve v Hinzenbachu branilo pet tekmovalk. To so dvakratna dobitnica zlate olimpijske medalje Urša Bogataj, Nika Križnar, še ena izmed slovenskih junakinj nedavno končanih olimpijskih iger na Kitajskem, saj je osvojila zlato in bronasto odličje, Špela Rogelj, ki je na olimpijski tekmi v konkurenci posameznic zasedla deveto mesto, zasedbi pa sta se pridružili še Katra Komac in Maja Vtič.

Največji slovenski orožji danes v Avstriji bosta Urša Bogataj in Nika Križnar. Foto: Anže Malovrh/STA

Del slovenske reprezentance bi bila tudi Jerneja Brecl, če ji ne bi načrtov prekrižala okužba s koronavirusom, tik pred odhodom Slovenk na prizorišče današnje tekme za svetovni pokal pa je doma ostala še Ema Klinec. V zadnjem obdobju je bila v izjemni formi, na olimpijski tekmi ni veliko zaostala za stopničkami in osvojila vrhunsko peto mesto, tokrat pa je zaradi tveganega stika ostala doma. Smučarska zveza Slovenije (SZS) je sporočila, da se bo slovenski ekipi, ki jo vodi trener Zuran Zupančič, predvidoma pridružila na skandinavski turneji Raw Air.

Ema Klinec je pred natanko letom dni v Oberstdorfu pisala zgodovino slovenskega športa, saj je postala svetovna prvakinja v smučarskih skokih.

Današnja tekma v Avstriji se bo začela ob 15. uri.