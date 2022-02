Okrnjeni zasedbi slovenskih skakalnih reprezentanc

Ljubitelji smučarskih skokov bodo lahko konec tedna znova prišli na svoj račun, saj se bo nadaljeval svetovni pokal. Skakalce čakata dve tekmi v Lahtiju, srebrni slovenski postavi z ekipne tekme na ZOI se bosta pridružila Žiga Jelar in Anže Semenič, zaradi bolezni pa bo Anže Lanišek, osmoljenec z letošnjih iger na Kitajskem, ostal doma. Dekleta odhajajo v avstrijski Hinzenbach s šesterico. Poleg olimpijske četverke bosta slovenske barve branili še Katra Komar in Maja Vtič, zaradi okužbe s koronavirusom pa se na pot ne bo podala Jerneja Brecl.

Slovenski zasedbi v smučarskih skokih sta na nedavno končanih olimpijskih igrah na Kitajskem poskrbeli za kar štiri odličja, konec tedna pa bodo slovenski junaki znova na delu, saj se nadaljuje svetovni pokal.

Vrnitev Kramerjeve

Zoran Zupančič bi v Avstriji računal tudi na Jernejo Brecl, a ji je načrte prekrižal covid-19. Foto: Grega Valančič/Sportida "Do konca sezone imamo kar veliko gnečo. Žal pa v ta del ne bomo vstopili z najmočnejšo postavo, ker imajo mladinke v tem času svetovno prvenstvo, kamor bo seveda odpotovala tudi nedavna zmagovalka celinskega pokala Nika Prevc. Bomo videli, kaj bo nato z Oberhofom," je za STA povedal trener ženske reprezentance Zoran Zupančič, ki bo konec tedna v Avstriji spremljal na delu obe olimpijskih junakinji, dvakratno dobitnico zlate medalje Uršo Bogataj ter Niko Križnar, nastopili bosta tudi Ema Klinec, ki je bila na ZOI blizu stopničk, ter Špela Rogelj, ki je tekmo končala v konkurenci posameznic med najboljših deset, kar priča o izjemni formi slovenskih orlic.

Trener je zadovoljen z motivacijo varovank, ki jih do konca sezone čaka še 15 tekem svetovnega pokala. Osrednji cilj ostaja zmaga v pokalu narodov, skakalke čaka uvodna tekma že v petek, ko bo na sporedu ekipna tekma.

V Hinzenbachu bo nastopila tudi najboljša smučarska skakalka v tej sezoni Marita Kramer, ki je morala zaradi okužbe s Covid-19 izpustiti olimpijske igre, izmed boljših na svetu pa bosta manjkali Nemka Katharina Atlhaus in Japonka Sara Takanashi.

Smola Anžeta Laniška

Anže Lanišek je na letošnjih ZOI ostal brez odličja, saj je izgubil interni dvoboj s Cenetom Prevcem za članstvo v ekipni tekmi. Foto: Guliverimage Glavni trener Robert Hrgota je želel na Finskem, kjer se bodo najboljši smučarski skakalci na svetu konec tedna potegovali za točke v Lahtiju, nastopiti s sedmimi varovanci, a bo Anže Lanišek zaradi zdravstvenih težav ostal doma. Petru in Cenetu Prevcu, Lovru Kosu in Timiju Zajcu se bosta pridružila Žiga Jelar in Anže Semenič, ki je Sloveniji preko celinskega pokala priskakal dodatno kvoto.

"Fantje so po vrnitvi z iger dobro. Obdržali so visoko raven skokov. Tudi Anže ni prav nič potrt, v redu skače in je nabrušen. Vendar je minuli konec tedna rahlo zbolel, zato bo izustil Lahti in raje treniral v Planici," je za STA povedal trener Hrgota in dodal, da so fantje kljub številnim medijskim in sponzorskim obveznostim, ki so jih pričakale po vrnitvi v domovini, ta teden dobro trenirali. Od ponedeljka so skakali v Planici.

Domen Prevc bo vsaj do takrat, ko se bodo skoki preveselil v polete, tekmoval na tekmah celinskega pokala. Foto: Sportida

Domen Prevc, ki je v zadnjem obdobju dobro nastopal v celinskem pokalu, ostaja del tega tekmovanja, nato pa bi se lahko pridružil reprezentanci, ko se bodo začele tekme v poletih. "Na Finsko jih gre šest, saj bo Domen Prevc za zdaj še tekmoval v celinskem pokalu, potem pa bomo videli, če bo nared za polete," je dejal Hrgota. Vrhunec drugega dela sezone bo svetovno prvenstvo v poletih, ki bo od 10. do 13. marca potekal v Vikersundu.