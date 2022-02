Jelar na celinskem pokalu potrdil vrhunsko formo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmaga in drugo mesto

Žiga Jelar je pred nadaljevanjem sezone potrdil dobro pripravljenost na tekmah celinskega pokala na Norveškem. Jelar je bil na prvi tekmi v Reni drugi, za zmago je zaostal za manj kot točko, na drugi pa je v nedeljo ugnal vso konkurenco in zmagal še tretjič v karieri na tej ravni tekmovanja.

Žiga Jelar je tako v dveh tednih še drugič zmagal, skupno je še petič na svoji sedmi tekmi stal na zmagovalnem odru.

Na prvi tekmi je Domen Prevc zasedel deveto mesto, Žak Mogel in Anže Semenič sta se uvrstila na 14. oziroma 15. mesto, Mark Hafnar je bil 25., brez finala pa sta ostala Jan Bombek in Tilen Bartol.

Na nedeljski tekmi, ki jo je dobil Jelar, je bil Domen Prevc spet deveti, Semenič enajsti, do točk so se prebili tudi Bartol na 26., Mogel na 28. in Bombek na 30. mestu.

Prihodnji konec tedna se bo celinski pokal nadaljeval v dolini pod Poncami; gre za dve preloženi tekmi z 29. januarja.