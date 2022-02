Janša: Putin ne more dobiti te vojne

Ruski predsednik Vladimir Putin ne more dobiti vojne v Ukrajini, je v nocojšnjem pogovoru za Televizijo Slovenija ocenil premier Janez Janša. Glede današnjih pogovorov med Rusijo in Ukrajino je dejal, da gre zgolj za tipanja, resna pogajanja se bodo začela šele po dogovoru o prekinitvi spopadov. "Obe strani sta s svojimi stališči svetlobna leta narazen," je dejal.

Po oceni predsednika slovenske vlade Janeza Janše ruska stran ni pripravljena na dolgotrajno vojno v Ukrajini, ključno pa je, da je prišlo do preobrata v Evropski uniji, ki se kaže tako s strožjimi sankcijami kot leta 2008, ko je Rusija vojaško posredovala v Gruziji, in leta 2014 ob ruski priključitvi Krima, ter z odločitvijo, da bo Evropa v Ukrajino tudi poslala orožje.

Rožljanje z jedrskim orožjem kot znamenje nemoči

Ruski dvig pripravljenosti sil za odvračanje z jedrskim orožjem je po oceni Janše bolj znamenje nemoči. Ocenil je tudi, da so se tudi pojavili dvomi pri tistih, ki neposredno vodijo vojaške operacije, "ker nič ne gre tako, kot je bilo načrtovano".

Glede sprejetja Ukrajine v EU je premier Janša pojasnil, da je bil njegov skupni poziv s poljskim premierjem Mateuszem Morawieckim o hitrem postopku pogajanj za sprejem Ukrajine v povezavo, ki je imel podporo najmanj 13 držav, sprva namenjen preprečitvi spopada v Ukrajini, je pa v Evropi sedaj že prišlo do večje naklonjenosti širitvi EU.

Kot je še dejal, ne gre za to, da bi "že jutri" sprejeli Ukrajino v EU, gre bolj za to, da se ji podeli status kandidatke za članico in dobi upanje, da "ni pozabljena". Dodal je še, da je to "tudi signal Putinu", ki formalno ni nikoli nasprotoval članstvu Ukrajine v EU.

"To ni neko stopnjevanje napetosti, ampak je strateški politični odgovor na politični in varnostni izziv, ki ne povečuje nikakršnega tveganja," je dejal Janša. Izrazil je tudi prepričanje, da bo Evropski parlament, ko bo v torek razpravljal o tem, namenil večinsko podporo temu koraku, kar je po njegovih besedah zelo pomembno.

Dodal je še, da sta s predsednikom poljske vlade enako hiter postopek pogajanj in sprejema v EU poleg Ukrajine predlagala še za Gruzijo, Moldavijo in države Zahodnega Balkana, ki še niso v EU.

Janša zagotavlja, da nas to zimo ne bo zeblo

Glede energetske odvisnosti Evrope od Rusije je Janša zagotovil, da je za to zimo dovolj zalog. Bo pa v okviru iskanja rešitev treba zgraditi terminale za utekočinjen zemeljski plin, ki ga po njegovih besedah "rabimo čim prej nekje na naši obali". Po oceni Janše bo pri tem Rusija izgubila več kot Evropa, ki že išče alternative, saj evropskega trga Rusija ne more nadomestiti niti srednjeročno.

Na novinarsko vprašanje se je premier Janša odzval tudi na objavo in izbris tvita, ki je ločeval med begunci različnih ras. Poudaril je, da je glavna razlika med ekonomskimi migranti in begunci ter da slednjih ne gre ločevati po veri, rasi ali barvi kože.

O omejitvah poslovanja ruske banke Sberbank v Sloveniji, kar je posledica sankcij, ki jih je Evropa uvedla proti Rusiji zaradi njenega napada na Ukrajino, je Janša zatrdil, da se stvari aktivno rešujejo, ter da se je o tej temi danes pogovarjal tudi s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem, kjer so v enakem položaju.