Slovenija se pripravlja na prihod beguncev, prve so sprejeli v Velenju #video

Ukrajino je do danes zapustilo več kot pol milijona državljanov, povečini žensk in otrok. Nekaj jih je prispelo tudi v Slovenijo. Minulo noč so jih pripeljali v Velenje. Zaenkrat gre za družini v Ukrajini zaposlenih delavcev podjetja Esotech, kaj kmalu pa lahko pričakujemo tudi organizirane transporte. Na vladnem nivoju so imeli dopoldan že drugi krog usklajevanja vseh vpletenih v njihov prihod in namestitev. Kot je pojasnil obrambni minister Matej Tonin, je za prvo večjo skupino beguncev že vse pripravljeno. Koliko naj bi jih prišlo v Slovenijo, še ni znano, namestili pa jih bodo v Logatcu, na Vrhniki, v Ljubljani in še v nekaterih drugih mestih po Sloveniji.

Po 55 urah potovanja je Jirina s svojim leto in pol starim fantkom ponoči prispela v Velenje. "Pot je potekala dobro. Najprej smo bili prestrašeni in utrujeni, a zdaj je vse v redu. Po treh dneh sem se končno začela spet smejati in ne govorim več samo o situaciji v Ukrajini," je povedala Jirina.

Pripeljali smo dve materi z otrokoma naših ukrajinskih delavcev, je pojasnil Robert Hudournik iz podjetja Esotech. Situacija v Ukrajini je kritična, zato je podobne pomoči potrebnih ogromno družin, je opomnil. "Sodelujemo s partnerskimi podjetji, zato smo jim poslali povabilo. Do zdaj se je odločila ena družina. Pričakujemo, da se bodo v roku dveh ali treh dni prebili do Velenja. Gre za izjemno težko odločitev. A kaj kmalu bi lahko pričakovali tudi množičen prihod ukrajinskih beguncev," je dodal Hudournik.

Pričakujemo lahko do 180 tisoč beguncev

Po zadnjih podatkih je državo zapustilo okoli pol milijona žensk in otrok. Kot je povedal minister Matej Tonin, je v Sloveniji zagotovljenih 80 nastanitev za otroke in matere, 250 mest je pripravljenih v posebnem centru na Vrhniki.

Na humanitarno pomoč se intenzivno pripravljajo tudi drugod po Sloveniji. Minister za notranje zadeve je že v petek napovedal, da lahko pričakujemo tudi do 180 tisoč beguncev. Ukrajina namreč šteje kar 44 milijonov prebivalcev. "Sam se bom zavzel za veliko številko, če bo to nujno, je dejal Hojs, Tonin pa točnega števila še ne upa napovedati. "To so številke v skladu z državnimi načrti, ki jih imamo. Da bi lahko nastanili takšno število ljudi, bi morali v posebna zatočišča spremeniti vse šolske in telovadne ter številne turistične kapacitete. Vendarle verjamemo, da se to v takšnih številkah ne bo zgodilo," je pojasnil Tonin.

Doslej smo najhujši begunski val doživeli v drugi polovici leta 2015. Slovenijo je takrat zaradi vojne v Siriji v štirih mesecih prečkalo 422 tisoč beguncev. "Jaz ne pričakujem takega vala, kot je bil. Upam, da ne bo prišlo deset tisoč beguncev dnevno, ampak določeno število ljudi, ki bodo zaprosili ali želeli neko mednarodno zaščito. Danes ob desetih smo imeli že drugi koordinacijski sestanek pri državnem sekretarju Mahniču, da bomo to stvar učinkovito peljali naprej," je povedal poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan.

O tem, kje natančno bi lahko tokrat postavili centre za sprejem beguncev, z Urada za oskrbo in integracijo migrantov še niso sporočili.