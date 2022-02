Srdita bitka za Kijev. Ukrajina: ubili smo že vsaj 3.500 Rusov #vŽivo

Vso noč so v Kijevu potekali srditi spopadi med rusko vojsko in branitelji ukrajinske prestolnice. Kot poročajo tuji mediji, so Rusi naleteli na močnejši odpor, kot so ga pričakovali. Po podatkih ukrajinske vojske naj bi do danes ubili že vsaj 3.500 ruskih vojakov.

08.02 Zelenski: Še vedno smo tu. Ne bomo položili orožja.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po nočnem napadu ruske vojske na ukrajinsko prestolnico Kijev zagotovil, da ostaja tam in da se bodo borili naprej. V posnetku, ki ga je objavil na Twitter, je dejaj: "Še vedno sem tu. Ne bomo položili orožja. Branili bomo svojo državo, ker je naša resnica naše orožje."

"Naša resnica je, da je to naša država, da so to naši otroci, in branili bomo vse to," je še sporočil. Trditve, da naj bi vojsko pozval, naj položi orožje, in da poteka evakuacija, je zavrnil kot lažne informacije.

07.00 Ukrajinci naj bi zavrnili ruski napad na eni od glavnih avenij v Kijevu

Ukrajinska vojska je sporočila, da je v soboto zjutraj zavrnila napad ruskih enot na eni od glavnih avenij v prestolnici Kijev, poroča AFP. Rusi naj bi skušali prodreti po aveniji Zmage, vendar so napad odbili.

"Rusija je napadla eno od naših enot na aveniji Zmage v Kijevu, vendar smo napad odbili," je na svoji Facebook strani sporočila ukrajinska vojska. AFP poroča, da je zgodaj zjutraj v soboto v Kijevu odjeknilo več glasnih eksplozij.

Ukrajinska vojska poroča tudi o hudih bojih v mestu Vasilkiv južno od Kijeva, kjer Rusi skušajo pristati z letali, polni padalcev. Eno od transportnih letal IL-76, v katerem je polno padalcev, naj bi Ukrajinci sestrelili, z neba pa naj bi zrušili tudi ruski helikopter in vojaško letalo SU-25.

Z ruske strani potrditve o tem za zdaj še ni.