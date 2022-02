Se Slovenija pripravlja na sprejem beguncev iz Ukrajine?

Kakšna bo končna številka ljudi, ki bi jih Slovenija lahko sprejela, še ni znana, je dodal minister. Je pa dejal, da se bo sam zavzel za "veliko številko", če bo to treba. Pojasnil je, da so že v stiku s Slovensko vojsko in državnim sekretarjem iz kabineta predsednika vlade, tako da, po njegovih besedah, že potekajo pripravljalne aktivnosti za vzpostavitev primernih centrov, kamor bi begunce namestili.

Hkrati je omenil možnost, da bi lahko nekatere begunce iz Ukrajine takoj polno vključili v "neke naše delovne procese". Po ministrovih besedah Slovenija potrebuje znanje, potrebuje ljudi, ki znajo delati, in da so "gotovo Ukrajinci taki ljudje".

Ob robu dogodka na Rogli, sicer namenjenem ozaveščanju ljudi o varnem obnašanju na smučiščih, je Hojs še opozoril, da ukrajinski begunci prihajajo iz okolja, ki je v kulturnem, verskem in zgodovinskem smislu povsem nekaj drugega v primerjavi z okoljem, iz katerega prihajajo begunci iz Afganistana.

Ministrstvo: Slovenija bo dostop do zaščite omogočila vsem, ki jo potrebujejo

Poleg tega so nam z ministrstva za notranje zadeve sporočili, da spremljajo tudi poteze francoskega predsedstva, ki bo moralo pripraviti enoten odziv EU. "Prav tako se zavedamo, da je scenarij povečanega pritoka beguncev v EU zelo verjeten. V stiku smo že z državami članicami, ki mejijo na Ukrajino. Realno je namreč pričakovati, da bodo te države prve, ki se bodo soočile z morebitnim povečanim migracijskim pritiskom iz Ukrajine. Poleg tega je pomembno tudi dejstvo, da so v nekaterih državah članicah EU močne ukrajinske diaspore (poleg Poljske in Madžarske še v Avstriji, Nemčiji in na Portugalskem). Glede na navedeno so kakršnekoli napovedi glede morebitnega povečanega migracijskega pritiska nehvaležne," so zapisali.

V skladu s svojimi mednarodnimi obveznostmi bo Slovenija omogočila dostop do zaščite vsem, ki jo potrebujejo, so še sporočili z ministrstva.