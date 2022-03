Maščevanje ali naključje? Kibernetski napad hromi Toyotino proizvodnjo.

Toyota se je pospešeno pripravljala na zagon polne proizvodnje avtomobilov, potem ko sta jo v zadnjih dveh letih omejevala covid-19 in pomanjkanje polprevodnih čipov. Zdaj pa jih je prizadela nova težava, saj je pomembnega dobavitelja plastičnih delov in elektronskih komponent prizadel kibernetski napad, ki je ustavil proizvodno delo. Toyota bo zato danes prisiljena zaustaviti proizvodnjo, kar bo pomenilo vsaj 13 tisoč manj izdelanih avtomobilov.

Za zdaj ni znano, kdo stoji za napadom

Čeprav za zdaj še ni znano, kdo stoji za napadom, se že pojavljajo prve špekulacije, da je šlo za odgovor japonski pridružitvi sankcijam Zahoda proti Rusiji. Kot so pojasnili pri Kojima Industries, naj bi šlo za kibernetski napad na njihovo podjetje, a za zdaj več informacij ne posredujejo. Toyota ima na Japonskem 14 tovarn z osemindvajsetimi proizvodnimi linijami, a za zdaj še ni jasno, kdaj bodo znova zagnali stroje v vseh tovarnah na domačem trgu.

Covid-19, protesti in zdaj še kibernetski napad

Toyota je po januarskem in februarskem izpadu proizvodnje zaradi epidemije in pomanjkanja čipov v marcu želela pospešiti proizvodnjo in ujeti proizvodne številke. Prodaja avtomobilov pospešeno raste, zato si ne morejo privoščiti novih izpadov v proizvodnji. V januarju so namreč proizvedli 15 odstotkov avtomobilov manj kot januarja lansko leto, saj tovarna v kitajskem mestu Tianjin kar nekaj časa ni obratovala zaradi množičnega testiranja vseh prebivalcev, saj so tam odkrili nekaj okužb s koronavirusom. Na drugi strani so morali v ZDA prekiniti proizvodnjo zaradi protesta tovornjakarjev, ki je omejila dobavo sestavnih delov do tovarn. Zaradi tega so bili pri Toyoti primorani znižati cilje v fiskalnem letu. Namesto devet milijonov proizvedenih avtomobilov jih bodo zaradi težav v prvih dveh mesecih proizvedli le 8,5 milijona.