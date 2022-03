Sledenje zasebnim letalom: po Musku mladenič razburja še ruske oligarhe #foto

Usmanov je 28. februarja, na dan, ko so v Evropski uniji sprejeli sankcije proti njemu, odletel iz Münchna in poletel proti Uzbekistanu.

19-letni mladenič je na začetku leta močno razjezil Elona Muska, potem ko je na Twitterju ustvaril profil, na katerem sledi pristankom in vzletom Muskovega zasebnega letala. Zdaj je Američan ustvaril nov profil, kjer sledi 38 zasebnim letalom ruskih oligarhov. Kljub zaprtju zračnega prostora v večini evropskih držav in Veliki Britaniji za ruska letala nekateri najbogatejši Rusi brez težav potujejo po svetu. Po ponedeljkovih sankcijah, namenjenih najtesnejšim Putinovim svetovalcem in drugim 26 ruskim oligarhom, ti s svojimi letali še vedno letijo. Ališer Usmanov je tako v ponedeljek odletel iz Münchna in pristal v Uzbekistanu, zelo aktiven je tudi Roman Abramovič, ki je danes poletel iz Moskve in pristal v Istanbulu.

Evropska unija je v ponedeljek sprejela dodatne sankcije za 26 ruskih državljanov, ki so blizu Putinu ali pa imajo pomembno funkcijo v gospodarstvu države. Na razširjenem seznamu so predvsem ruski oligarhi, med njimi tudi Mihail Fridman, Ališer Usmanov, Aleksej Mordašov, Genadij Timčenko in Aleksander Ponomarenko.

Arkady Rotenberg's Jet M-MAVP Landed near Malé, Malé Capital, MV. pic.twitter.com/DC4Gkyo33H — Russian Oligarch Jets (@RUOligarchJets) March 2, 2022

Usmanov v ponedeljek odletel iz Münchna

Profil na Twitterju Russian oligarch jets samodejno zazna vsak vzlet in pristanek letala s seznama 38 letal, ki jih imajo v lasti najpomembnejši ruski oligarhi. Mladenič je s tem početjem močno razjezil že Elona Muska, ki mu je sprva želel plačati, da preneha slediti njegovemu letalu, a si je pozneje premislil.

Sistem je prvič zaživel v nedeljo, že v ponedeljek, ko so začele veljati nove, strožje sankcije za nekatere ruske državljane, pa je zaznal kar nekaj zanimivih poletov izbranih posameznikov. Čeprav je Zahod močno omejil gospodarsko aktivnost Rusije po svetu in prepovedal polete ruskim letalom v večini držav, nekateri ruski oligarhi kljub prepovedi še vedno letijo po svetu. Tako je zasebno letalo Ališerja Usmanova v ponedeljek, 28. februarja, odletelo iz bavarske prestolnice in pristalo v Uzbekistanu.

Arkadij Rotenberg je včeraj iz Moskve odletel proti Dubaju, pred nekaj urami pa pristal na Maldivih. Zelo dejaven je tudi eden ključnih Putinovih zaupnikov, Roman Abramovič. Danes je iz Moskve odletel proti Istanbulu, pred dnevi pa se je njegov helikopter večkrat pojavil v otoški državi Antigva in Barbuda. Aleksander Abramov, prav tako eden vidnejših ruskih podjetnikov, čigar "vrednost" je ocenjena na osem milijard evrov, je v ponedeljek pristal v Münchnu, naslednji dan pa celo v Londonu, čeprav v Veliki Britaniji velja prepoved poletov za ruska letala.

Izkoristili so luknje v sistemu

Kako torej lahko zasebna letala oseb, ki so na seznamu sankcij, pristanejo v Londonu ali ZDA? Kot je razvidno iz podatkov o lastništvu, nobeno izmed zasebnih letal ni registrirano v Rusiji. Večina je bila registrirana v Luksemburgu ali na Otoku Man oziroma drugih državah. Nekateri izmed oligarhov imajo prav tako dvojno državljanstvo – Abramov ima recimo še ciprsko državljanstvo –, njegovo letalo pa je registrirano v Nemčiji.

Sankcije tudi za drugega najbogatejšega Rusa

Na seznamu sankcij se je znašel tudi Aleksej Mordašov, drugi najbogatejši Rus in najbogatejši posameznik na seznamu sankcioniranih. Njegovo bogastvo ocenjujejo na 26 milijard evrov, večino pa je pridobil z večinskim deležem v železarskem podjetju Severstal. Na seznamu so še štirje milijarderji. ZDA so na seznam sankcij dodale tudi Dmitrija Peskova, tiskovnega predstavnika predsednika Putina. Fridman je v pismu svojim zaposlenim prosil za mir in konec prelivanja krvi in je tako edini izmed sankcioniranih posameznikov, ki se je zavzel za mir in nasprotuje vojni v Ukrajini. Pri tem se mu je pridružil še Oleg Deripaska. Njegovo premoženje je ocenjeno na 3,5 milijarde evrov, vendar ni bil del zadnjih sankcij Zahoda.