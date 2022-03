Noče, da bi se Rusom zgodilo to, kar se je njemu z Jugoslavijo leta 1992

Ko se je Mednarodna nogometna zveza (Fifa) odločila, da Rusiji prepove nastop v dodatnih kvalifikacijah za SP 2022, je postalo jasno, da ruske reprezentance letos ne bo na največjem nogometnem spektaklu v Katarju. Ta odločitev je zmotila Dejana Savičevića: "Sam bi se odločil drugače. Tudi naša zveza ni bila za to. Moramo pojasniti, da ne zagovarjam ruske politike, daleč od tega, ali pa da nisem solidaren z ukrajinskim narodom. Zagovarjam pa ruske nogometaše in njihovo pravico, da se jim ne zgodi takšna krivica, kot se je meni leta 1992. Takrat so meni in soigralcem preprečili, da bi z Jugoslavijo nastopili na evropskem prvenstvu na Švedskem, na katerega smo se uvrstili (Jugoslavija je bila najboljša v svoji kvalifikacijski skupini, op. p.). Športniki iz nobenega športa niso krivi za to, kar se dogaja. Morali bi jim omogočiti tekmovanja. To sem izkusil na svoji koži in lahko povem, da so zaradi tega po tako dolgem času še vedno prisotne rane. Meni in soigralcem se je zgodila krivica, ki se ne bi smela ponoviti," zagovarja rešitev, da bi ruskim nogometašem vendarle omogočili nastop na največjih tekmovanjih.

Pred 30 leti se je okrnjena zasedba izbrane vrste Jugoslavije teden dni že pripravljala v Skandinaviji, nato pa so sporočili, da zaradi vojnih grozot na tleh razpadle države ne bo smela nastopiti na evropskem prvenstvu. Jugoslavijo je nadomestila Danska, drugouvrščena reprezentanca v kvalifikacijski skupini, in čudežno osvojila naslov evropskega prvaka.

Treba je ločiti med nogometom in politiko

Tako sta Črnogorec Dejan Savićević in Hrvat Zvonimir Boban, dolgoletna soigralca pri Milanu, proslavljala evropski naslov rdeče-črnih po znameniti zmagi s 4:0 v Atenah proti Barceloni. Foto: Reuters V pogovoru za rimski časnik Repubblica je Savičević, ki spada med legende serie A, saj je v dresu Milana v karieri dosegal imenitne uspehe, izpostavil, da ruski nogometaši nimajo prav nobene povezave z odločitvijo ruskega predsednika Vladimirja Putina.

"Nismo je imeli niti mi pred 30 leti z vojno v Jugoslaviji. Ponavlja se situacija, ki smo jo bili prisiljeni od leta 1992 izkušati mladi igralci, dobro znani v Italiji. Poleg mene na primer tudi Mihajlović, Jugović, Mirković, Kovačević, Mijatović, Milošević … Kot nogometaš sem tako ostal brez treh velikih tekmovanj. Brez EP 1992 in 1996 ter SP 1994. Samo zaradi politike, ki nima nobene povezave s športom," je dejal 55-letni Črnogorec, ki je kot prvi mož črnogorske nogometne zveze že dolgo časa povezan z vodilnimi funkcionarji Fife in Uefe.

Ruski ljubitelji nogometa svoje reprezentance ne bodo videli na SP v Katarju. Foto: Reuters

"Statuti Fife in Uefe določajo, da je treba jasno ločiti med nogometom in politiko. Čutim bolečino zaradi Ukrajine, vsaka vojna je napačna. Zagotovo nisem za Putina. Ko pa sem prebiral izjave kolegov iz poljske nogometne zveze, moram priznati, da se ne strinjam z njimi. Nogometa in kvalifikacij za SP se ne bi smeli izkoriščati za politiko, ki ji je mar za pravi šport," je še izpostavil nekdanji reprezentant Jugoslavije, ki je modri dres nosil vse do leta 1999 in nastopil tudi na SP v Franciji (1998).