Ruskim nogometašem se ne obeta nič dobrega

Fifa je po številnih pritiskih nogometnih zvez več držav v nedeljo le odločila, da na ruskih tleh ne bo nobene tekme, Rusi pa bodo morali svoje tekme igrati na nevtralnem ozemlju brez gledalcev.

Pri Fifi so še zapisali, da bo morala Rusija na mednarodni sceni tekmovati pod nazivom Nogometna zveza Rusije. Ob tem pa ruski nogometaši na vseh tekmah, na katerih bo igrala Nogometna zveza Rusije, ne bodo smeli uporabljati ne ruske himne ne ruske zastave.

Fifa je sicer prejela številne pozive, naj Rusiji prepove nastopiti na svetovnem prvenstvu letos v Katarju.

Le nekaj minut po "sankcijah" Fife proti Rusiji je poljska nogometna zveza prek Twitterja sporočila, da njena odločitev ostaja nespremenjena, tekem z Rusijo ne bo igrala.

"Današnja odločitev Fife je popolnoma nesprejemljiva," je tvitnil predsednik poljske nogometne zveze Cezary Kulesza.

"Mi ne bomo sodelovali v tej igri sprenevedanja. Naše stališče ostaja nespremenjeno: poljska nogometna reprezentanca NE BO IGRALA z Rusijo, ne glede na to, pod kakšnim imenom bo slednja nastopala," je tvitnil Kulesza.

Today’s FIFA decision is totally unacceptable. We are not interested in participating in this game of appearances. Our stance remains intact: Polish National Team will NOT PLAY with Russia, no matter what the name of the team is.